Edinson Cavani sobre la final en el Maracaná: «Te dejo todo lo que tengo…»

A horas de la gran final en el Maracaná, el delantero uruguayo habló de sus ilusiones por lograr la Copa con Boca: «Es el partido de mi vida», dijo.

“Menos la Copa América con Uruguay, creo que te dejo todo lo que tengo por lograr la Copa con Boca”, confesó Edinson Cavani a horas de la final que el equipo xeneize disputará ante Fluminense en el Maracaná.

“Hay un camino muy largo para llegar acá. Si no se hubiera recorrido quizás no llegaba a estar acá donde me toca hoy. Cambiaría mucho. Menos la Copa América con Uruguay, creo que te dejo todo lo que tengo por lograr la Copa con Boca y esperemos que Dios quiera que se pueda dar”, afirmó el delantero.

Durante la conferencia de prensa que brindó junto al DT Jorge Almirón, el uruguayo afirmó que la final de este sábado por la Copa Libertadores “es el partido de mi vida”.

Y explicó las razones: “Por todo lo que implica, por dónde lo vamos a jugar, por el momento de mi carrera. Son muchos condimentos que ayudan para que pueda decir que es el partido más importante. De esa manera lo jugaremos”, sostuvo.

“Va a ser un momento hermoso y hay que dejar todo en la cancha. Se va a definir en detalles. Lo vivo muy intenso y creo que mantener la concentración nos podría hacer vivir un momento histórico”, añadió.

Por otro lado, se refirió a los miles de hinchas de boca que arribaron a Rio de Janeiro y a las situaciones que vienen sufriendo en las últimas horas: “Yo creo que lo que está pasando, toda esa gente que ha hecho un sacrificio grandísimo por venir hasta acá, habla por sí solo. Nos motiva. Se han jugado mucho por venir a estar en este momento tan especial”.

“El Mundo Boca lo que demuestra te lo transmite en el día a día, y le daremos la importancia que lleva en estas últimas horas”, señaló Cavani, añadiendo que “el después del partido me lo imagino feliz, como todos. Después es futbol, es la vida y veremos lo que pase dentro de la cancha. Dios quiera que podamos estar felices todos juntos”, concluyó.