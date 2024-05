Economista amigo de Javier Milei: «Con las prepagas se hizo todo mal»

Juan Carlos de Pablo sostuvo que «este gobierno en metería de prepagas no dejó macana sin hacer».

Juan Carlos de Pablo, economista y amigo del presidente Javier Milei, expuso su postura respecto al aumento desmedido de las prepagas en los últimos meses como consecuencia de la desregulación de la economía. En su propia teoría, explicó por qué el costo del servicio de las empresas de medicina prepaga no debería ajustarse dependiendo de la inflación.

Si bien el Gobierno dio marcha atrás con la medida y presentó una medida cautelar para que las prepagas devuelvan el dinero cobrado de más a los afiliados y que las cuotas se ajusten por el índice de inflación, De Pablo no se mostró de acuerdo con las medidas tomadas y consideró que el Poder Ejecutivo “no dejó macana sin hacer”. Al mismo tiempo, consideró que «alguien que sepa de salud se tiene» debe sentarse a hablar con las empresas para definir «del costo de la salud».

Juan Carlos de Pablo, economista y amigo del presidente Javier Milei

En primer lugar, De Pablo consideró que, “en condiciones normales, la prepaga tiene que aumentar más que la tasa de inflación” porque “la salud es creciente al gasto”, en referencia a la modernización de la tecnología y a la aparición constante de nuevas enfermedades.

«Los costos de la salud son crecientes acá y en cualquier lugar del mundo. En condiciones normales, la prepaga tiene que aumentar más que la tasa de inflación por qué porque vos lo que tenés son equipos, médicos y medicamento crecientes. La medicina de hoy se hace distinto a como se hacía hace veinte años”, explicó el economista.

«Los legisladores le metieron al contrato que yo tengo con mi prepara cada vez más obligaciones. Tengo una prepara hace 20 años, cuando hicimos el contrato el Covid no existía ¿Me tiene que atender o no? Todos los días hay enfermedades nuevas. Entonces, si la cuota es la misma, ajustada por inflación obviamente, pasa que el médico de la cartilla cobra cada vez más (en referencia a los copagos), que hay más demora en las salas de espera… Moraleja, la salud es creciente al gasto”.

“Después de decir esto – continuó – este Gobierno, en materia de prepagar no dejó macana por hacer. Primero dijo ‘ajusten como le parece’. Después se asustó. Ahora ‘por inflación’. Ni una cosa ni la otra”, lanzó De Pablo.

El economista consideró que “hay pedazo de esta gestión del Gobierno que evidentemente son más chapuceras que otras” y ejemplificó: “algunas cosas de precio, apertura de economía, abren la economía con traje a medida, te bajan el para un insumo y no para el otro… No me gusta”.

“En algún momento, alguien del Poder Ejecutivo que sepa de salud se tiene que sentar con las preparas y decir ‘vamos a hablar en serio del costo de la salud’, aconsejó el amigo del Presidente.