Echaron a Patricia Bullrich del barrio Emerenciano Sena en Chaco: «Acá no se puede pisar, somos dueños…»

La candidata del PRO quiso sacarse una foto en el barrio del líder piquetero preso por el crimen de Cecilia, pero se tuvo que ir.

Echaron a Patricia Bullrich del barrio Emerenciano Sena en Chaco: «Acá no se puede pisar, somos dueños…»

Patricia Bullrich quiso sacarse una foto en el barrio de Emerenciano Sena, pero fue echada del lugar por militantes del líder piquetero chaqueño preso por el crimen de Cecilia Strzyzowski.

Luego de festejar el triunfo de Leandro Zdero, la candidata presidencial del PRO se quedó en Resistencia e intentó llevar su campaña a un lugar icónico del momento político de Chaco.

«Yo soy libre de andar por mi patria como quiera».

Patricia Bullrich enfrenta a patota que no quería dejarla ingresar al barrio Emereciano. https://t.co/vQ9tkuysP8 pic.twitter.com/Jln9hVBaPx

— Fabricio Glibota (@fabriglibo) September 18, 2023

«Hasta ahí nomás, señora, con mucho respeto», le dijo una militante apenas llegó al lugar. «Yo soy libre para andar en mi patria como quiera», le respondió Bullrich. «Acá no», le respondieron otras supuestas vecinas del barrio que le salieron al cruce. «Usted no es dueña del barrio, acá las casas son de todos», le retrucó la ex ministra. «Este barrio es de todos los argentinos, no es de ustedes. Yo me voy a sacar una foto acá porque quiero denunciarlo al asesino Emerenciano», continuó Bullrich mientras se paraba frente a una pintada con el nombre de Sena.

«Usted también es una asesina y está libre. ¿Dónde está Santiago Maldonado?», dijo una de las militantes, mientras la seguía para que se vaya. «Maldonado se ahogó», le respondió Bullrich. «Ustedes se creen los dueños de la Argentina», dijo Patricia mientras caminaba hacia su caminera. «No, somos los dueños de este barrio», le respondieron las mujeres.