Echaron a la directora de la revista que publicó la falsa entrevista con Michael Schumacher

Anne Hoffmann, editora jefe de Die Aktuelle, fue destituida luego de la publicación creada con inteligencia artificial sobre el ex piloto de fórmula 1.

Michael Schumacher en su etapa como piloto. FOTO NA: Archivo.

La editora jefe de la revista alemana Die Aktuelle, Anne Hoffmann, que publicó una falsa entrevista a Michael Schumacher, realizada con una inteligencia artificial, fue destituida tras 14 años en el cargo, según anunciaron este sábado el grupo de medios de Alemania Funke.

«Este artículo de mal gusto y engañador no debió aparecer nunca. No corresponde en ningún caso a las normas de periodismo que nosotros y nuestros lectores esperamos», lamentó en un comunicado Bianca Pohlmann, directora de las revistas del grupo Funke.

«La redactora jefe de Die Aktuelle, Anne Hoffmann, que asumía la responsabilidad periodística de la revista desde 2009, ha sido cesada de sus funciones» destacó el anuncio de este sábado.

La revista había presumido de haber obtenido una entrevista con Michael Schumacher, la primera desde su accidente de esquí y su grave traumatismo craneal a finales de 2013 en los Alpes franceses.

Falsa entrevista a Schumacher

El pasado miércoles, el medio, especializado en informaciones de gente famosa, publicó la «entrevista» y reveló que había sido generada con una inteligencia artificial. El artículo tenía citas atribuidas a Schumacher, hablando de su vida familiar desde el accidente y de su estado de salud.

Tras esta publicación, la familia del siete veces campeón mundial de Fórmula Uno había anunciado su intención de presentar una denuncia. La familia de Michael Schumacher, que tiene 54 años, protege la intimidad del ex piloto, quien no ha sido visto en público desde su accidente y del cual no circula ningún tipo de información sobre su estado de salud.

Schumacher dejó el hospital seis meses después de su accidente y fue colocado en una cama medicalizada en la mansión familiar en Suiza, en Gland.

