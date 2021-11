Dos empresas cotizaron para la obra del Centro de Desarrollo Infantil en General Acha

Se licitó la obra para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil de General Acha, con un presupuesto oficial de $40.052.190,58 y un plazo de ejecución de 240 días.

El acto licitatorio se desarrolló esta mañana en el Teatro Municipal Padre Buodo de la localidad, con la presencia del vicegobernador Mariano Fernández; el ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el intendente Abel Sabarots y representantes de las empresas oferentes.

El vicegobernador, actualmente cargo del Poder Ejecutivo, dejó los saludos del gobernador Sergio Ziliotto. “Esto tiene que ver con una forma de gestionar, y tal vez un conceto muy pequeño que pareciera insignificante, pero no lo es, que estos procesos licitatorios se hagan “in situ” del lugar donde se van a desarrollar las obras. Estamos en un acto administrativo, pero detrás de esto hay todo un seguimiento y una forma de gestionar, política de estado, que tienen que ver con la niñez, adolescencia, en forma articulada, con Nación, Provincia y municipio”, comentó.

“Para este Gobierno provincial no existen localidades grandes, localidades chicas, no existen localidades peronistas, ni radicales o de otro signo partidario.”, agregó.

Diego Alvarez

El ministro de Desarrollo Social de la Provincia destacó la gestión de distintos recursos para la Provincia y municipios. “Fue por ello de que el Gobierno nacional, y aquí destaco la articulación entre Nación, Provincia y municipios, que tienen que ver con estos 300 jardines que lanzo el Estado Nacional el año pasado y para La Pampa pudimos gestionar ocho, un número más que satisfactorio en el marco y contexto nacional. Tener la posibilidad de darle acceso a derechos a los niños y niñas de la primera infancia en cada una de las ocho localidades”, afirmó.

Además, dio cuenta que los CDI están enmarcados en el Plan Nacional de Primera Infancia. “Fue un trabajo que pudimos desarrollar junto con (el Ministerio de) Obras y Servicios Públicos, donde determinamos los lugares, hicimos los primeros contactos y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos hizo todo el trámite para que hoy fuera una realidad la apertura de estos sobres”, remarcó.

En la actualidad, La Pampa cuenta con 40 Centros de Desarrollo Infantil. “Desde el año 2016 que se fue readaptando las viejas guarderías, que estos CDI vienen a trascenderlos, no solamente como un lugar para que se reciban niños y se les de un apoyo pedagógico, sino tienen que ver con un abordaje más profundo, que tienen que ver con un trabajo en la familia, un montón de aspectos de estos niños y niñas, desde los 45 días hasta los 3 años”, contó.

“Lo vemos como una oportunidad de darle ingreso a más de 400 chicos y chicas en estos CDI. El Ministerio de Desarrollo de la Nación, a través de la inclusión del Programa Nacional Primera Infancia, va a generar todo el equipamiento y serán incluidos en un sistema de becas, cada chico que se incorpore a estos centros, el Gobierno nacional pondrá una beca de $1900 por cada niño y eso entrará a las arcas municipales. Por lo cual el programa es bastante integral, da una respuesta necesaria para muchas localidades que estaban con un déficit en estos edificios y estas prestaciones”, concluyó.

Por último, el intendente de la localidad, también remarcó el trabajo en conjunto entre Provincia y municipio. “La ciudadanía nos ha puesto en el lugar de gestionar y eso es lo que venimos haciendo. Armonizar desde que nos tocó gestionar ha sido fácil entre el Gobierno provincial y municipal, y en eso vamos a seguir trabajando para darle respuestas concretas a la comunidad”, cerró.

Empresas oferentes

ECOP Construcciones SRL cotizó la suma de $ 64.934.373,18, lo que representó un aumento del 62% respecto al presupuesto oficial. Mientras que Edil AR SRL presentó una oferta de $ 63.757.341, 08, un 59%.superior al presupuesto oficial.