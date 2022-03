Dorila fue sede del acto por el Día Mundial del Agua

Esta mañana, en el Polideportivo de Dorila tuvo lugar el acto por el Día Mundial del Agua, cuyo lema en este 2022 es “Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible”.

Participaron de la ceremonia el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, intendentes, representantes de entidades intermedias, alumnos del Colegio Secundario local, demás autoridades provinciales y municipales, quienes fueron recibidos por la intendenta local, Natalia Hollmann.

En nombre del Gobierno de La Pampa, el secretario de Recursos Hídricos comentó que se eligió Dorila porque además de participar de la unidad de gestión del Acuífero Norte es donde se concentra la mayor cantidad de perforaciones para abastecer de agua a toda la zona. “Desde 1982 se han realizado perforaciones, más de 80, que abastecen a General Pico y zona, esto comenzó con el alumbramiento de los acuíferos”, expresó.

Lastiri recordó que en la década del 80 cuando los servicios pasaron de Obras Sanitarias a la Provincia de La Pampa, “se comenzó con una evaluación del acuífero y se encontró la alternativa de agua de calidad haciendo perforaciones en la zona de Dorila. A partir de allí se hizo la obra de agua potable de General Pico y desde 1985 tiene agua potable. De esa época a la actualidad la ciudad tuvo un desarrollo, al igual que Metileo, Dorila, Vértiz, Speluzzi, y en ese sentido se puso en tensión la explotación de agua de la zona, y a su vez hay vuelcos industriales, desagües cloacales y la actividad de frigoríficos que tienen impacto sobre la calidad y preservación del acuífero”, agregó.

El funcionario provincial consideró que para lograr que el acuífero no se torne insustentable, “debemos tener todas las medidas de monitoreo, de control de calidad que se hacen con los municipios, con CORPICO (prestador del servicio) y con todas las instituciones como Ambiente, Facultad de Ciencias Naturales de la UNLPam, es decir, todos los que componemos esta unidad de gestión”.

A modo de cierre, informó que ya se tomaron más de 300 muestras de extracciones de agua, tanto en perforaciones públicas como privadas, evaluando la calidad para monitorear el acuífero y dar una buena prestación a las localidades. A ello se suman los programas de comunicación para que los habitantes sepan que se vive sobre un acuífero desde donde se extrae el agua y hacia donde el agua vuelve. “Ahora que va a venir el Acueducto (del río Colorado), tenemos que entender que el mismo va a aliviar pero no va a hacer que olvidemos este acuífero”.

Por su parte, el diputado nacional Hernán Pérez Araujo hizo un particular hincapié en el trabajo de La Pampa respecto al cuidado de los recursos hídricos. “Desde nuestra Provincia esto es un emblema, una política de Estado que se viene llevando adelante desde hace años, de hacer visible lo invisible como es con el agua subterránea pero además hacer que dejen de hacer invisible lo que era visible, como en el caso del Atuel, del Desaguadero, y que siga visible el río Colorado”.

Consultado por el incumplimiento del fallo de la Corte por parte de Mendoza para un caudal ambiental en el Atuel, el legislador nacional sostuvo: “se sigue peleando con la parsimonia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sabemos de qué hablamos cuando tratamos con Mendoza. Creo se está demorando la decisión del máximo tribunal de la Nación, por ahí sentados en el cuarto piso de calle Talcahuano de la Ciudad de Buenos Aires están ciertamente cómodos y muy lejanos a la problemática de nuestra Provincia, de los pobladores del oeste pampeano. Esto está claro, es así, y necesitamos que se desacomoden un poco y conminen a la provincia de Mendoza a cumplir con el fallo”.

Intendenta

La jefa comunal local fue la encargada de brindar la bienvenida a las autoridades, oportunidad en la que agradeció al Gobierno provincial por elegir a Dorila como localidad anfitriona del acto.

“Quiero agradecer la importancia de la constitución de la Unidad de Gestión del Acuífero Norte, fue hace un año, el 14 de enero de 2021, realizando la primera reunión en General Pico y donde fuimos convocados los municipios de Vértiz, Speluzzi, Metileo y Dorila con el objetivo de empezar a trabajar desde el Estado, a través de los gobiernos municipales, en el Acuífero que tenemos en la zona, para saber en qué estado se encuentran las aguas, qué medidas tomar, qué acciones realizar para mejorar su cuidado”, prosiguió.

Hollmann repasó toda la labor realizada junto a las diversas áreas del Gobierno provincial y concluyó que el objetivo general es “concientizar sobre la crisis mundial de agua, por ello debemos protegerla de la sobre explotación y de la contaminación que actualmente la acechan”.