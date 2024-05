Dolor en el fútbol: murió Fabián Cancelarich, ex arquero de la Selección argentina

Fue uno de los integrantes del equipo nacional en el Mundial de Italia 1990 y sufrió un infarto trabajando con el primer equipo de Ferro Carril Oeste.

El ex arquero tuvo un paso destacado por Ferro Carril Oeste, club en el cual trabajaba. Foto: NA/Prensa FCO

El ex arquero de la Selección argentina Fabián Cancelarich murió este martes, a los 58 años, luego de sufrir un infarto mientras trabajaba como entrenador de arqueros del primer equipo de Ferro Carril Oeste.

El santafesino formaba parte del cuerpo técnico de Jorge Cordon en Ferro, club en el cual debutó como jugador y tuvo un paso destacado entre 1983 y 1992, que lo llevó a ser parte de la delegación argentina subcampeona en el Mundial de Italia 1990 y de la que conquistó la Copa América de Chile 1991.

Según se pudo saber, el ex arquero de 58 años sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno trabajo con el plantel y personal del SAME lo trasladó al hospital Durand donde le hicieron RCP durante casi una hora, pero no lograron reanimarlo.

Ferro se preparaba para lo que será el encuentro ante Nueva Chicago, en el estadio República de Mataderos, por el Interzonal de la fecha 16 de la Primera Nacional, en la que el equipo de Caballito se encuentra octavo en la Zona A con 20 puntos, dentro de los puestos del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Oriundo de la ciudad santafesina de Los Nogales, Cancelarich formó parte de las páginas doradas del club de Caballito, en el que conquistó el Campeonato Nacional 1984 y salió subcampeón en 1983. Para la temporada 1999/00, el ex arquero tuvo un segundo paso por Ferro Carril Oeste, pero los éxitos no se repitieron y, al finalizar el Torneo Clausura 2000, el “Verde” descendió a la segunda categoría del fútbol argentino.

Además de su historia en la entidad de Caballito, el santafesino tuvo pasos por Belgrano de Córdoba, Newell’s Old Boys de Rosario, Huracán, Platense y Millonarios de Colombia.

Su retiro de la actividad deportiva se dio en 2004 en el Club Central Córdoba de Rosario, que para aquel entonces militaba en la Primera B Metropolitana.