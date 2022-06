Doble alegría para Nadal: confirmó que espera su primer hijo y jugará Wimbledon

El tenista español, de 36 años, brindó una conferencia de prensa en la que confirmó lo que era un secreto a voces: «Voy a ser padre». Además, anunció que jugará desde el 27 de junio sobre el césped de Wimbledon.

El tenista español Rafael Nadal, dueño del récord de títulos de Grand Slam con 22 coronas y considerado el mejor de todos los tiempos sobre superficie de polvo de ladrillo, confirmó lo que era un secreto a voces, que espera su primer hijo junto a su pareja Mery Perelló.

«Voy a ser padre, no acostumbro a hablar de mi vida personal porque considero que ya estoy bastante expuesto en mi vida profesional», se limitó a comentar «Rafa» en la rueda de prensa que ofreció en Palma de Mallorca y en la que también anunció que jugará Wimbledon desde el 27 de junio.

El mallorquín, de 36 años y campeón de Roland Garros por 14ta. vez el 5 de junio pasado, tuvo que revelar la noticia que había adelantado el miércoles último la prensa española, que anticipó que «Rafa» y María Francisca «Mery» Perelló esperan su primer hijo y hasta se adelantó que será un varón.

«Tanto yo como mi familia preferimos la tranquilidad y vivir con un perfil bajo. La forma en que cambia la vida no lo sé, pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional», añadió el tenista, en una aclaración vinculada a que hace algunos años había adelantado que la llegada de un hijo era un buen motivo para retirarse del tenis.

«Rafa» y «Xisca» Perelló, quienes están en pareja desde hace 15 años, se casaron en 2019 y según adelantó la prensa española ella está en su quinto mes de embarazo.

Wimbledon

Nadal anunció este sábado que jugará desde el 27 de junio sobre el césped de Wimbledon. «El tratamiento que hice en Barcelona no es algo que dé resultados inmediatos, pero se notan cambios, los he notado, sensaciones extrañas y me bajó el dolor articular, Viajaré el lunes a Londres y mi intención es jugar Wimbledon», comentó.

El español conquistó su 14to. título en Roland Garros el 5 de junio pasado tras arrasar en la final al noruego Casper Ruud y luego puso en duda su presencia en Wimbledon debido a la persistente lesión que sufre en el pie izquierdo.

Sin embargo, «Rafa» realizó un rápido tratamiento en Barcelona con el especialista Angel Ruiz Cotorro y la mejoría fue de tal magnitud que le permitió entrenarse sobre césped en Mallorca y luego confirmar su presencia en Wimbledon.

«Después de tres años sin jugar en hierba hay que tener paciencia, cada día que pasó fui mejorando un poquito en las sensaciones. Me queda una semana de entrenamiento en Londres y espero que me sirva para llegar competitivo a Wimbledon, aunque el césped es la superficie donde por lo general hay poca lógica», añadió Nadal.

El español, campeón en Wimbledon en las ediciones de 2008 y 2010, intentará acabar con la hegemonía del serbio Novak Djokovic, quien ganó en forma consecutiva en 2018, 2019 y 2021 (en 2020 no se jugó el torneo por la pandemia de coronavirus).