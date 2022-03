Dirigentes nacionales en la presentación del Provincial de Basquet 2022

El subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Ceferino Almudévar, encabezó hoy el lanzamiento del certamen provincial 2022 de basquet, que iniciará el día 12 del corriente mes para las categorías formativas y el 18 para la Primera División.

El acto se desarrolló en el auditorio de la Subsecretaría, donde también estuvieron presentes el representante de la Confederación Argentina de Basquet (CAB), Andrés Gil Dominguez, el presidente de la Federación Pampeana de Basquet, Germán Ordoñez; el manager deportivo de FEPAMBA, Gustavo Moreno, y directivos de los clubes protagonistas.

Almudévar destacó que el Gobierno provincial tiene una fuerte política de apoyo con el deporte federado. “Acompañamos en la competición y el basquet no es una excepción. Es una alegría enorme que hoy nos acompañe Andrés Gil Domínguez, que está en la parte legal institucional de la CAB; German Ordoñez, presidente de la Federación y dirigentes de clubes que acompañan el lanzamiento de lo mucho y bueno que se viene”, afirmó.

Mientras que Ordoñez se mostró satisfecho con el trabajo en conjunto entre el Gobierno provincial, la CAB y la Federación. “Es importante que el basquet tenga esta mesa conformada de dirigentes, Gobierno de La Pampa y la CAB, la verdad que como dirigente me pone contento que podamos tener esta comunión”, celebró.

“Con mucho augurio el basquet de la Provincia está en formación y con una potencialidad muy buena, con equipos en categorías nacionales, con varios equipos nuevos incorporándose a la Liga de Desarrollo, con un programa de ampliación del Minibasquet de la mano del Gobierno con las escuelas deportivas, con un basquet femenino en desarrollo, planeando también un Basquet Seniors, contentos de esta comunión y que el basquet empiece a tomar el vuelo que todos queremos”, destacó.

Fecha de inicio

El manager Gustavo Moreno comunicó que los torneos ya tienen fecha de inicio para todas las categorías. “La idea de la temporada 2022 incluye un torneo de Primera División, que va a ir por fuera de lo que son las categorías formativas en la rama masculina. Y en la femenina habrá también un torneo de mayores y de formativas que se definirán esta semana”, contó.

“En lo masculino, las formativas estarán arrancando el 12 de marzo y la Primera División el viernes 18”, agregó.

Además, resaltó que el basquet femenino definirá hoy el arranque del certamen, que sería la última semana del corriente mes.

“Al mismo tiempo se está lanzando Ligas de Desarrollo en distintas zonas de la Provincia, que un poco es aumentar el padrón de jugadores y clubes jugando este deporte dentro de la provincia. Para eso es clave el trabajo que hacemos en conjunto con el Gobierno, la CAB y los clubes, para poder ir agrandando la cantidad de chicos y chicas que jueguen en la Provincia”, puntualizó.

Por último, Moreno se refirió al inicio de la actividad en la Región 2 de CAB, que une La Pampa con el oeste de Buenos Aires. “Para esta temporada ya se involucran clubes de Trenque Lauquen, América y Villegas a competir junto con los pampeanos”.

Gil Domínguez

El representante legal de la Confederación Argentina de Basquet contó que la máxima entidad del basquet argentino “adoptó el modelo FIBA One a través de una reforma estatutaria y a través de la creación de un régimen especial de regiones deportivas”.

“La CAB de alguna manera respeta la distribución territorial de las provincias, pero esto ha sido a lo largo del tiempo, un obstáculo para que se desarrollen deportivamente regiones que, divididas por lo territorial, estaban muy cerca en lo deportivo. De esta manera, el año pasado se dictó un reglamento que regula el funcionamiento de las regiones a pedido de las federaciones y las asociaciones de los clubes, respetando el federalismo argentino. Esto no es que la CAB resuelve, sino que escucha a distintos sectores que desean unirse para poder desarrollar deportivamente un proyecto que genere más competencia, disminuya los cotos y un mayor acercamiento social y cultural entre las regiones”, agregó.

Luego, especificó que la Región CAB 2 está integrada por la Federación de La Pampa y los clubes del oeste de Buenos Aires que quieran ir ingresando al proyecto.

“Este torneo que se pone en marcha, es la primera etapa de la construcción de la Región CAB 2 y esperamos que pronto se sumen más clubes de La Pampa y del oeste de Buenos Aires. Quiero agradecer nombre de la CAB a la Federación y al Gobierno de La Pampa, porque muchas veces el presente nos impide ver los cambios que se están generando y hoy con el lanzamiento de este torneo se está generando un hecho histórico, que es generar por primera vez con incorporación de esta primera camada de clubes del oeste de Buenos Aires, un incremento exponencial muy grande en los clubes que históricamente han competido en el basquet pampeano”, destacó.

“Es un hecho para remarcar que como base, va a generar un alto nivel de competencia, mejora lo deportivo, lo social y lo cultural. El basquet no sólo es importante cuando se pica la pelota. Es importante para los niños y niñas por lo que les deja en la vida para después afrontar, enfrentar y disfrutar la vida. Desde la CAB vemos a la federación pampeana como una Federación modelo, acaba de reformar su estatuto y adaptarlo al modelo FIBA One”, finalizó.