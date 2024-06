Diputados votan la ley de Aporte Solidario

El proyecto de ley de aporte solidario extraordinario, que afecta al 1% de la sociedad y genera un fondo alimentario para asistir a 10.000 familias pampeanas de sectores más vulnerables, se tratará hoy en una nueva sesión ordinaria de la Cámara de Diputados provincial.

La iniciativa fue girada en marzo pasado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura y quedó trabada primero por la polémica en la conformación de las comisiones y los planteos de la oposición, que finalmente firmó un dictamen propio para llegar al recinto.

Los aportes que plantea el proyecto original afectan por seis meses a los bancos y las financieras, al Casino Club, a funcionarios de altos ingresos de los tres poderes del Estado y grandes contribuyentes, con el objetivo de recaudar una suma de $17.500 millones.

Por el momento la situación parece inclinarse nuevamente a un empate entre el oficialismo y la oposición conformada por el PRO, Comunidad Organizada y la UCR. Así, estando 15 contra 15 diputados, definirá la presidente de la Legislatura, Alicia Mayoral, con su voto doble.

De esta forma, el gobierno provincial pretende fortalecer la asistencia a los sectores más vulnerables, golpeados principalmente por las políticas de ajuste nacional.

El debate se dará a días de que el Indec dio a conocer nuevos datos sobre La Pampa y un incremento en la desocupación en el país y en conglomerado Santa Rosa-Toay.

Según el organismo, de un año al otro, la desocupación subió del 5,3 al 7,4 por ciento, elevando de 3 mil a 5 mil la cantidad de personas que no tienen empleo formal, ni informal en ambas ciudades.

En Radio Noticias, durante una entrevista vinculada al paquete fiscal que se trata en Diputados, el subsecretario de Ingresos Públicos provincial, Alejandro Vicente, fue consultado sobre el aporte y los argumentos de la oposición que rechazó el proyecto original porque se genera un nuevo impuesto.

“Se trata de la posibilidad de tributar una vez para solucionar una situación concreta ante un problema que la gente que lo sufre no tuvo nada que ver”, afirmó el funcionario sobre la iniciativa. “Hubiera sido más fácil aumentar el impuesto inmobiliario, a los vehículos pero generábamos una base para siempre de más altos impuestos”, siguió ante el planteo opositor.

Planteó que “con el aporte, con esta contribución especial, por seis meses, se afecta al 1% de los contribuyentes a nivel provincial”, y sobre el rechazo opositor, agregó que “es como que estamos a nivel local la misma lógica de nivel nacional, no queremos que haya más impuestos y casualmente no queremos que caigan en un sector minúsculo que más capacidad tiene de contribuir en el armado de una sociedad armónica”.

Sobre la recaudación por impuestos y la postura de la oposición, afirmó que “la escuela tiene que funcionar, el hospital también” y advirtió que “vamos a tirar tanto de la soga hasta que no se pueda solventar más nada”.

Los dictámenes.

Después del debate en comisión, llegan al recinto dos dictámenes: uno de mayoría del Frejupa que avanza sobre el proyecto original del Ejecutivo y otro del PRO y la UCR en conjunto que impone modificaciones, quitando el aporte del sector financiero.

En la oposición también insisten en que se trata de un impuesto que debe ser aprobado como “ley especial”, por 16 diputados, justamente uno más de lo que tiene el oficialismo.

Otro dictamen.

En su dictamen, la UCR y el PRO pretenden que se afecte el 100% del Fondo de Desarrollo Comunal (Fodeco) –el proyecto original llega al 50%- y que vaya directamente a los municipios por índice de coparticipación.

Acordaron con la inclusión del Casino Club y pretenden que en la ley quede establecido que paguen un 20% del salario, quienes sean funcionarios públicos de los tres poderes del Esyado y cobren por encima de $1.500.000.

Además, en su dictamen dejan afuera a los contribuyentes de altos ingresos y a los bancos y demás entidades financieras. El proyecto de ley de aporte solidario se tratará el jueves porque está en el orden del día (los dos dictámenes).

“Eso no pasa”.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Alejandro Vicente, rechazó el argumento de la UCR y del PRO que para quitar a los bancos y entidades financieras del proyecto de aporte solidario, advirtieron el traslado del costo a los usuarios de tarjetas de crédito, y aseguró que “eso no pasa” porque las entidades bancarias “no tienen políticas sectorizadas en la fijación de tasas de interés por provincia”.

En tanto, cuando fue consultado sobre la postura del radicalismo que considera que al imponer un impuesto a las entidades bancarias lo van a trasladar a quienes tienen tarjetas de crédito y que se extenderá de 4.000 a 100.000 contribuyentes, el funcionario respondió: “No sabía que los bancos tenían políticas sectorizadas en la fijación de tasa de interés por provincias. No pasa eso. Las provincias por cómo se calculan Ingresos Brutos tienen un peso relativo distinto. Nosotros tenemos un peso insignificante para un banco, que tienen su principal tributación en la provincia y la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. La gran mayoría como el Banco de La Pampa tiene su mayor porcentaje en la jurisdicción que le corresponde. Por las reglas de convenio multilateral no se produce esa traslación que a ellos les preocupa. Pero suponiendo que se produjera en el peor de los casos, al menos el que tiene una tarjeta de crédito puede postergar su problema, pero las 10.000 personas que no tienen para comer, no, tienen el problema día a día. Después vienen los otros argumentos morales, los entiendo también al planteo pero a los que les llega la tarjeta alimentaria viven al día”.