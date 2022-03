Diputados dio media sanción al acuerdo con el FMI

Tras una maratónica jornada, el oficialismo logró este viernes por la madrugada darle media sanción al proyecto para reestructurar la deuda de 45 mil millones de dólares tomada por el gobierno de Mauricio Macri.

La sesión especial en la que la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de ley que avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de un dictamen que obtuvo el miércoles un amplio respaldo político luego de intensas negociaciones, comenzó este jueves minutos después de las 14.20, y se extendió hasta entrada la madrugada.

El proyecto se votó pasadas las 3.30 de la madrugada, luego de más de 12 horas de debate, y fue aprobado por 204 votos a favor, y 37 en contra. Además, hubo 11 abstenciones.

El conteo había arrojado 200 afirmativos por un error, ya que no había llegado a tomar 4 votos positivos que se sumaron de forma nominal.

De esta manera, el oficialismo logró que la Cámara baja diera media sanción a la iniciativa para reestructurar la deuda de 45 mil millones de dólares tomada por el gobierno de Mauricio Macri, la cual será girada al Senado para su tratamiento.

Así fue el momento en el que los diputados y las diputadas votaron el acuerdo con el FMI

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frete de Todos), miembro informante del oficialismo aseguró que «este gobierno, por sus principios, jamás hubiera recurrido al FMI sino que recibió una autentica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar» con el organismo internacional.

En ese marco, Heller sostuvo que en el acuerdo «no se respetan los típicos aspectos de la ortodoxia que han primado en otros entendimientos» aunque dijo, «no hay nada que festejar».

Para el legislador, «este es un programa del organismo que tiene toda vocación de generar condicionamientos que no nos gustan y hemos trabajado para eliminarlos en su máxima expresión: algunas cosas no se pueden porque están en los procedimientos pero no podemos mirar para otro lado».

«Tenemos la convicción de que un default seria muchísimo más grave», aseveró el legislador.

De todos modos, Heller remarcó: «No creemos que el Fondo se volvió más bueno al tratar este acuerdo sino la firmeza en la negociación por parte del gobierno que ha llevado a esto que estamos considerando».

Destacó que «es la primera vez que este Parlamento va a tratar un temade esta naturaleza» y dijo sentirse «honrado de ser el primer legislador en la historia que va a ser miembro informante».

En tanto, el legislador del Frente de Todos remarcó que el acuerdo no contempla «modificaciones estructurales» y puso de relieve que el país «seguirá creciendo a tasas importantes», a la vez que aseveró que el acuerdo «no prevé ningún tipo de variación brusca del tipo de cambio».

«Nosotros no elegimos este camino, no estamos proponiendo más financiamiento sino que estamos refinanciando el plan de 2018, cuyos plazos eran incumplibles», enfatizó Heller.

Finalmente, el legislador sostuvo que «este es el mejor acuerdo de refinanciación que se pudo conseguir» y afirmó que «el rechazo, que seria el default nos llevaría a grandes problemas sociales y económicos».

Entre las primeras exposiciones, la diputada nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Alicia Aparicio, dijo hoy que “no hay nada que festejar” y agregó: «Hoy no habrá ganadores”.

En su discurso, la legisladora elogió la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar el acuerdo al Congreso porque “le devuelve al Poder Legislativo su facultad en la materia y otorga mayor institucionalidad” y aseguró que “este acuerdo es el único posible ante las circunstancias que hoy vive la Argentina”.

En ese sentido, agregó que el país “no puede hacerse cargo de los pagos acumulados” y subrayó que “la diferencia favorable en el saldo exportador que hubo el año pasado, ni siquiera alcanza para pagar el vencimiento de 19 mil millones de dólares que se viene”.

Por su parte, el diputado nacional de la UCR por Mendoza, Lisandro Nieri, consideró hoy que el acuerdo con el FMI «nace obsoleto» y es «poco transparente», al sostener que «no soluciona los problemas de nuestro país».

Para el legislador, «aún cumpliendo las metas deja a nuestro país en diciembre de 2023 en una situación de mayores desequilibrios macro que la observada en 2019» y dijo que «no soluciona los problemas de nuestro país».

María Eugenia Vidal anticipó el voto positivo de Juntos por el Cambio

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ahora diputada por la Ciudad, María Eugenia Vidal, confirmó el voto a favor del acuerdo con el FMI, al tiempo que pidió una reforma laboral y previsional.

«Los que estamos acá, de Juntos por el Cambio, vamos a votar a favor de evitar el default. Votamos afirmativamente por la aprobación del crédito del Fondo porque no somos especuladores», afirmó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires.

Tres diputados del Frente de Todos justificaron sus rechazos al acuerdo con el FMI

Los diputados nacionales Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, e Itaí Hagman y Federico Fagioli, del Frente Patria Grande -los tres integrantes del Frente de Todos- ratificaron este jueves con sus discursos en el recinto sus anunciados rechazos al proyecto, al coincidir, entre otras cuestiones, en la negativa a las revisiones trimestrales del organismo de crédito.

«El préstamo que el Fondo Monetario Internacional le dio al gobierno de Mauricio Macri fue una estafa, porque ni un solo dólar de ese préstamo se usó para promover la industria nacional, construir rutas, hospitales o escuelas; la plata esa se usó para la fuga de bancos terratenientes y oligarcas», dijo Alderete en su intervención.

Hagman, en tanto, dijo que «es muy difícil imaginar que este programa sea compatible con una mejora sustancial en los salarios y en la distribución del ingreso», y añadió: «No somos militantes del default ni hemos trabajado para que ese sea el desenlace de este debate; pero por los argumentos expresados siento el deber de no acompañar este proyecto».

Por su parte, Fagioli también ratificó que no acompañará el acuerdo: «Pero quiero ser claro: vamos a seguir trabajando para que la derecha neoliberal no vuelva a la Argentina y para construir un país con tierra, techo y trabajo», dijo.

Facundo Manes (UCR) y Leandro Santoro (Frente de Todos) ratificaron su voto a favor del acuerdo con el FMI

El diputado de la Unión Cívica Radical Facundo Manes fundamentó su apoyo al acuerdo con el FMI al sostener que «evitar una nueva crisis en Argentina es una gran responsabilidad» y señalar que «no es momento para el oportunismo».

«Este acuerdo no va a bajar la inflación, ni a reducir el riesgo país, no va a tampoco a resolver el déficit fiscal ni el acceso al crédito; no va a mejorar el empleo ni el salario de la gente, tampoco va a generar la confianza que necesitan las empresas para invertir en Argentina. Este acuerdo es solo un tratamiento sintomático, no es la cura de la enfermedad», completó.

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro, señaló que en la Cámara baja «no se vota si nos gusta o no el FMI y tampoco si nos gusta o no el programa que se acordó con el Fondo», sino que se decide «si se le dan las herramientas al Gobierno para evitar el default».

«Estamos en la pandemia después de una recesión que pegó contra los sectores populares, en 2020 y 2021 se trabajó para sacar a la Argentina de esa recesión», consideró, y valoró: «Logramos llevar adelante el plan de salvataje más importante de nuestro país, teniendo en 2021 un crecimiento del 10 por ciento».