Diego Cocca fue presentado como director técnico de la Selección de México

El ex director técnico de Racing Diego Cocca fue presentado, este viernes, como director técnico de la Selección de México luego de un largo y laureado recorrido en el fútbol azteca.

El oriundo de Campana fue oficializado como nuevo entrenador del “Tri” y habló, por primera vez, como seleccionador: «Creo mucho en el futbolista mexicano y en el talento que tiene, pero estoy convencido que el talento no es suficiente, hay que acompañarlo con un montón de herramientas para que ese talento explote y ese es mi objetivo. Lo único que les puedo prometer es seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de poner a México en los mejores lugares».

«No hay techo, el desafío es crecer día a día y no tengo duda de que lo vamos a lograr porque hay muchísimas ganas de trabajar. Es muy importante ser el seleccionador de un país que me ha dado muchísimo, me ha abierto las puertas, me ha hecho crecer como profesional y humano, es una posibilidad que no podía dejar pasar», agregó el surgido en River que le llegó esta oportunidad luego de llevar, tras 70 años, al bicampeonato al Atlas de Guadalajara y después de un efímero paso de cinco partidos por los Tigres UANL.

Previo a sus pasos por los “Zorros» y los “Felinos”, el campeón con Racing en 2014 dirigió al Santos Laguna y a los Xolos de Tijuana siendo siete años los que entrenó equipos en el fútbol mexicano y, por ello, mostró su entendimiento con la idiosincrasia y el potencial de aquel país en dicha materia: “Entiendo muy bien al futbolista mexicano, sé que tiene talento y grandes posibilidades de crecimiento, si saca todo el talento y lo pone al servicio del equipo vamos a tener una selección muy grande”.

«Vamos a buscar esos jugadores que se sientan orgullosos de pertenecer a la selección, hay que hacer un scout muy grande, estar muy atentos, y si hacemos las cosas bien llegaremos al Mundial con la mejor selección y con una idea muy clara» agregó.

El ex entrenador de la “Academia” y de Defensa y Justicia tendrá su primer compromiso en marzo cuando enfrente a Surinam en la Liga de las Naciones de la CONCACAF para iniciar el camino hacia la Copa del Mundo 2026 que tendrá, justamente, a México como sede junto a Estados Unidos y Canadá.