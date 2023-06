Diego Cocca fue despedido de la Selección de México a cuatro meses de su asunción

Luego de la catastrófica derrota ante Estados Unidos y el tercer puesto en la Liga de Naciones de la CONCACAF, la Federación Mexicana tomó la decisión de cesarlo del cargo.

Diego Cocca dirigió a México ocho partidos.NA/Reuters.

El entrenador argentino Diego Cocca fue despedido de su cargo en la Selección de México, tras cuatro meses y ocho partidos al cargo del equipo azteca.

Luego de lo que fue la victoria por 1-0 sobre Panamá por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la CONCACAF, la Federación Mexicana de Fútbol decidió finalizar el contrato con el director técnico que asumió en febrero tras una laureada etapa en el Atlas de Guadalajara y ser foco de críticas por el hecho de ocupar el cargo siendo extranjero y no mexicano.

Te deseamos éxito en tus futuros proyectos, Diego Cocca ➡️ https://t.co/QthXC4sdB5 pic.twitter.com/OLUIQJldwh

— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 19, 2023

La catastrófica derrota por 3-0 ante Estados Unidos en las semifinales del certamen centroamericano fue el punto bisagra para que Juan Carlos Rodríguez, presidente de la federación, tome la decisión de despedir al ex Racing y a Rodrigo Ares de Praga, director de selecciones nacionales. A esto se le sumaron tres factores: un vestuario dividido, temerosos planteamientos en los partidos y la exclusión de jugadores importantes, como Santiago Giménez y Johan Vásquez, en momentos cumbres.

“La última semana me he encontrado muchas deficiencias: planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles. El partido contra Estados Unidos se puede perder, siempre existe el riesgo porque esto es fútbol, y el triunfo se va de un lado o del otro, lo que no se puede aceptar es la forma en cómo se perdió. Se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo”, había declarado Rodríguez luego de la caída en el “Clásico de Norteamérica”.

“Al final no se perdió solamente el partido, también se perdió la capacidad de reacción, de liderazgo dentro y fuera del campo, el control emocional y el sentido de portar con profesionalismo la camiseta con la que, al menos esta vez, nadie se sintió representado”, agregó el mandatario continuando con la derrota ante los estadounidenses donde César Montes y Gerardo Arteaga se hicieron expulsar por la frustración del resultado.

Luego de cuatro gestiones extranjeras -dos colombianas y dos argentinas- en la dirección técnica del seleccionado mexicano, el puesto vuelve a ser tomado por un azteca. Jaime Lozano, ex mediocampista de la “Tri”, se hará cargo del equipo de forma interina en la Copa de Oro donde debutará ante Honduras el 25 de junio en el NRG Stadium, de Houston, Estados Unidos.

Escrito por Agustín Piñan

NA