Día Mundial de la Prevención del Cáncer Colorrectal

En el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Colorrectal (CCR) que se conmemora hoy, Sergio Tribolo, de la Dirección de Atención Primaria del Ministerio de Salud (APS) y referente del Programa Provincial de Prevención y Detección Temprana de Cáncer Colorrectal, se refirió a las acciones desarrolladas en los diferentes centros sanitarios de La Pampa.

Tribolo, ante la Agencia Provincial de Noticias, puntualizó las acciones que llevan adelante desde APS en la lucha contra esta patología. “Contamos con un equipo de trabajo desde el año 2016 en el que hacemos prevención de la enfermedad a través de campañas. El año pasado la Provincia adquirió un nuevo colonoscopio y a partir de allí comenzamos con otra faceta que es la de trasladar los estudios de colonoscopía a diversas localidades. Como primera etapa, antes de realizar una colonoscopía, la gente se debe realizar el estudio de test de sangre oculto en materia fecal, a partir de allí si los resultados son positivos, pasan al colonoscopio”, indicó.

El profesional de la salud detalló el equipo y la logística que llevan adelante las acciones a lo largo y ancho de la Provincia. “Somos un equipo de trabajo que consta de un gastroenterólogo y un instrumentador que viajan desde Santa Rosa a los distintos hospitales, como son los de: Victorica, General Acha, Guatraché, Eduardo Castex, Realicó, el recientemente incorporado Toay y precisamente hoy se sumó el hospital de 25 de Mayo con las primeras jornadas de colonoscopía. Es muy importante este hecho ya que el o la vecina de 25 de Mayo no se tiene que trasladar hasta Santa Rosa para realizarse el estudio”, continuó.

“Además de los profesionales que viajan a los distintos puntos de la Provincia para realizar los estudios, cuando llegan al nivel local, se encuentran con el personal del área quirúrgica, enfermeros de quirófano, anestesiólogo y el cirujano y se desarrolla una jornada que supera las seis horas aproximadamente”, indicó.

Simple e indoloro

Tribolo remarcó la importancia en la información sobre el fácil proceso de estudio preventivo. “Se trata de un estudio sencillo, rápido. Este tipo de estudios tiene una misión diagnóstica que es la de encontrar o no, pólipos, que van a ser futuros cánceres y en caso de encontrarlos se extraen en el momento. Es importante saber que estos métodos se hacen bajo una sedación, se duerme al paciente se le practica la colonoscopía y se despierta en la sala cuando ya finalizó todo el procedimiento”, manifestó.

Remarcó la importancia en denostar los tabúes sobre el estudio de la colonoscopía por los cuales muchas personas no concurren al doctor a tiempo. “Hay que derribar todos los tabúes sobre la colonoscopía por los cuáles mucha gente no va al doctor. El cáncer de colon presenta manifestaciones tempranas, en otros cánceres los pacientes se enteran cuando ya lo tienen, en el del colon de 10 a 15 años antes de que se transforme en cáncer aparecen señales por la aparición de un pólipo en el intestino. Si se detecta en los primeros años de crecimiento, se saca, evitando de este modo un futuro cáncer, esto no quiere decir que no salga un futuro pólipo, pero extirpándolo en ese momento se elimina la posibilidad de cáncer. No hay que dejar pasar el tiempo, la prevención y la consulta oportuna son esenciales para contar con el mejor diagnóstico”, finalizó.