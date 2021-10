Día Mundial de la lucha contra el Accidente Cerebrovascular

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada 29 de octubre se celebra el “Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular” (ACV). En esta fecha, se busca centrar su atención en la concientización y en la prevención de este episodio.

En Argentina, el Accidente Cerebrovascular (ACV) representa la primer causa de discapacidad y una de las primeras causas de fallecimiento.

Esta enfermedad se presenta cuando algún vaso de la circulación cerebral se obstruye (ACV isquémico) o se rompe (ACV hemorrágico). El ACV de origen isquémico es el más frecuente (más 80% casos).

El cuadro clínico vinculado al ACV es de instalación súbita y se caracteriza por síntomas variados entre los que se destacan algunos de los siguientes:

* Pérdida de fuerza o sensibilidad en algún miembro, generalmente del mismo lado.

* Dificultades para hablar, expresarse o comprender lo que otro nos dice.

* Sensación de mano torpe.

* Parálisis de la mitad de la cara manifestada como desviación de la comisura labial.

* Alteración del equilibrio, mareos o vértigo

* Pérdida de visión de un solo ojo o ambos

* Cefalea (dolor de cabeza) de aparición brusca y de gran intensidad.

La ocurrencia de enfermedad en los vasos sanguíneos cerebrales está relacionada, en la gran mayoría de los casos, a la acción de los denominados factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol elevado o la diabetes. De todos estos, el de mayor peso para el desarrollo de ACV, tanto isquémico como hemorrágico, es la hipertensión arterial no controlada. Esta condición explica por sí sola una de cada tres casos de ACV.

La 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR 2018) muestra que más del 40% de los adultos del país padecen hipertensión arterial. Además, uno de cada tres no sabe que es hipertenso y entre aquellos diagnosticados, 6 de cada 10 conviven a diario con la presión elevada pese a que el tratamiento farmacológico es efectivo, seguro y se encuentra ampliamente disponible.

La importancia de remarcar este día, radica que es una de las patologías que más discapacidad y mortalidad genera y que dentro de los factores modificables para su prevención se encuentran enfermedades, que son de altísima prevalencia, tanto en la Provincia como en todo el país (obesidad, hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, sedentarismo, etc.) De igual modo es sumamente importante fortalecer la importancia de los controles médicos periódicos de las patologías de base (diabetes, hipertensión arterial, obesidad, etc) que muchas personas dejaron de lado durante la pandemia.

Como actuar frente a un caso de ACV

Una vez que el ACV se produce, la consulta urgente y el tratamiento precoz favorecen a la reducción de secuelas y la discapacidad a largo plazo, mejorando así la calidad de vida. Esto resulta especialmente importante en los casos de ACV isquémicos en donde el acceso a un tratamiento dirigido a disolver el coágulo que obstruye la arteria responsable del evento, puede limitar la extensión del daño cerebral y reducir de esta manera las secuelas. El beneficio de esta terapia se concentra dentro de las cuatro primeras horas desde el inicio de los síntomas y es mayor cuanto antes se implemente. Por esta razón, la consulta urgente a un hospital es una condición indispensable.