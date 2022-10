Día Mundial contra el Cáncer de Mama: 7 factores que aumentan el riesgo de padecerlo

La genética, la alimentación y causas psicológicas son algunos de los hábitos que podrían favorecer la aparición del cáncer de mama que afectan tanto a mujeres como hombres.

Cada 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Con el objetivo de concientizar y promover una detección temprana, este y todos los días del mes, se busca desde distintos medios incentivar la asistencia a los controles o chequeos, realizar el autoexamen mamario y realizar prácticas que disminuyan el riesgo de padecer esta enfermedad.

En Argentina, según cifras del Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama, es la primera causa de muerte por tumores en mujeres y anualmente se producen alrededor de 6000 fallecimientos por esta enfermedad.

Estas cifras, que se muestran aún más alarmantes cuando se estima que se producirán más de 22.000 nuevos casos por año, pueden cambiar drásticamente si se detecta a tiempo, ya que en etapas iniciales, el cáncer de mama tiene una curación del 90%, así lo dio a conocer la Sociedad Argentina de Mastología.

7 factores que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad

Frente a este contexto, también se busca visibilizar prácticas y factores que puedan aumentar el riesgo de padecerlo con el fin de cambiar hábitos de vida que lo promuevan:

.El exceso de peso

.El tabaquismo

.Antecedentes familiares: En caso de ser positivo los chequeos se deben hacer desde más temprana edad.

.Alto consumo de carnes y grasas animales

.Falta de actividad física

.Menarca precoz (primera menstruación muy temprana)

.Estrés

Tratamientos

Actualmente, existen distintos tratamientos para atacar esta enfermedad: lo primero que se busca es realizar una cirugía aunque no siempre se puede realizar por falta de detección precoz.

“En los casos de pacientes con tumores avanzados se inicia un tratamiento que se llama neo adyuvancia, un procedimiento previo a la cirugía que permite reducir el tamaño del tumor para después sí poder operarlo. Asimismo, la quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia y radioterapia son algunos de los métodos que buscan atacar el cáncer de mama en diferentes etapas de crecimiento y fases de inicio a fin”, explicó el Dr. Felipe Palazzo, especialista en Oncología.

Un aspecto a destacar, es que el cáncer de mama puede llegar a afectar entre el 2% al 3% de la población masculina, sin embargo el tratamiento primario es cuasi similar al de la mujer, se debe detectar algún trastorno genético y hay que chequearlo de forma obligatoria, como cuando tenemos una mujer joven 30 años cáncer de mama triple negativo, también tenemos que chequearla genéticamente para estudiar sino viene desde la herencia.

“Mi mensaje es no tenerle miedo a esta enfermedad, tampoco creer en mitos como que las pastillas anticonceptivas puedan tener una relación con el cáncer de mama. Lo indispensable es no huir y al contrario buscar la mejor manera de evitar situaciones dolorosas para el propio paciente, para la familia, para sus compañeros y hasta para nosotros los médicos que asistimos a estos pacientes, porque a veces es mucha la impotencia cuando no podemos darle soluciones.” concluyó el especialista.