Día de los Santos Inocentes: las mejores bromas para mandar por WhatsApp

Aprovechá este día para mandarles chistes a tus familiares y amigos.

Cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, en conmemoración de la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén. La fecha se resignificó y se convirtió en un día para hacer bromas a quienes pasan por «inocentes». Te contamos los mejores chistes para que le mandes por WhatsApp a tus familiares y amigos.

Las mejores frases graciosas para mandar el día de los inocentes

.Acabo de ganar la lotería, en mi sueño más reciente.

.La inocencia es como una burbuja, ¡hasta que alguien la explota con una buena broma!.

.Se rumorea que las calorías no cuentan hoy. ¡Quien quiera una excusa para comer postre, este es su día!

.Aviso a todos mis amigos: cambié mi número de teléfono. Ahora solo respondo a señales de humo.

.Cuando estés triste lee este mensaje. No, ahora no, tonto, solo cuando estés triste.

.Si querés evitar el Día de los Inocentes hay que dormir todo el día… ¡el que duerme no acaba siendo engañado! ¡Feliz Día de los Inocentes!

WhatsApp cerrará los servidores en nuestro país por exceso de usuarios, para evitarlo solo presione el botón de apagar durante 200 segundos y después vuelva a encender el teléfono.

.Tenés sensualidad, tenés estilo, tenés inteligencia; tenés belleza, tenés encanto, tenés un gran corazón, y yo… ¡tengo el número equivocado! .