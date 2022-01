Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del hincha de Independiente

Testigos del hecho acercaron a la policía una grabación casera en la que se ve a dos individuos a bordo de una moto que llegan al lugar y uno de ellos portaba un arma.

Independiente emitió un comunicado en el que pide justicia por Juan Calvente, el hincha asesinado en medio de los incidentes del sábado.

Dos individuos fueron detenidos este domingo en dos allanamientos realizados por la policía bonaerense como parte de la investigación por el crimen del hincha de Independiente, ocurrido el sábado en un enfrentamiento sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 14 en la localidad de Wilde, durante la previa del amistoso con San Lorenzo.

El fiscal Elbio Laborde de la UFI Nro. 3, a cargo del expediente, ordenó los procedimientos en los domicilios particulares de ambos sujetos, que fueron identificados por una filmación casera acercada a la policía.

En esa grabación, los dos detenidos aparecen en el lugar de los incidentes a bordo de una moto, uno de ellos portando un arma, informó a Télam un vocero judicial.

Juan Calvente, de 35 años, falleció durante una pelea entre hinchas de Independiente, que viajaban rumbo a La Plata para presenciar el partido, y vecinos del barrio Rancho Grande, que mantenían cortada la circulación en la autopista como medida de protesta por la falta de suministro eléctrico.

Además, Mario Ricardo Almada (29) y Carlos Ruiz Díaz (32) resultaron heridos pero se encuentran «estables y fuera de peligro», confirmaron fuentes de la investigación a esta agencia.

Por otra parte, la UFI Nro. 4, del fiscal Mario Prieto, especializada en violencia institucional, abrió una segunda causa por abuso de armas contra la policía y para descartar que el disparo mortal haya salido de alguna pistola reglamentaria del personal de seguridad.

Los investigadores esperan los resultados de la autopsia a la víctima entre el lunes y el martes para conocer el calibre del proyectil que mató a Calvente, uno de los fanáticos de Independiente que se dirigía hacia el Estadio UNO de Estudiantes de La Plata.

Los hechos

Diez micros con hinchas del «Rojo» eran escoltados por la policía sobre la autopista cuando debieron interrumpir su marcha a la altura del kilómetro 14 debido a un piquete en toda la traza que realizaban los vecinos de Rancho Grande ante la falta de luz en la zona.

Al no poder seguir su camino, los hinchas se bajaron de los ómnibus para despejar la manifestación y se produjo un enfrentamiento de magnitud, que se extendió hacia los costados y sobre el puente de la autovía.

Durante los incidentes y en circunstancias todavía indeterminadas, Calvente resultó herido en el pecho por un disparo de arma de fuego y fue trasladado al Sanatorio Bernal, donde falleció más tarde.

También fueron derivados a la clínica Almada y Ruiz Díaz con heridas de perdigones, todos por agresiones provenientes del grupo de Rancho Grande, según consta en el parte policial.

Un rato antes del enfrentamiento, el plantel y la hinchada de San Lorenzo y también el móvil en el que se dirigían los árbitros del partido habían logrado sortear sin problemas el piquete, que se inició alrededor de las 18 con un carril de la autopista liberado.

Independiente realizó un fuerte reclamo de justicia por Calvente y exigió la renuncia de los funcionarios a cargo del operativo de seguridad.

«La negligencia de las fuerzas policiales y de las personas a cargo del operativo de seguridad es inadmisible. Quienes debían garantizar la seguridad del plantel profesional y de los hinchas en el traslado los dirigieron por el lugar donde sabían que se estaba desarrollando una manifestación y el corte de la autopista», denunció el club de Avellaneda.

«Por esto, exigimos la renuncia de forma inmediata de todos los funcionarios a cargo del operativo y demandamos la explicación urgente del ministro Sergio Berni y de su jefe de Gabinete Carlos Montaña«, demanda el comunicado.

Montaña fue elegido vicepresidente segundo de Independiente en las últimas elecciones pero renunció a mediados de septiembre del año pasado por diferencias con la cúpula dirigencial.

«El Club Atlético Independiente se pone a disposición de la justicia para clarificar los hechos ocurridos en la autopista como también los destrozos y el saqueo producido en nuestro predio de Wilde», concluye el escrito.

A propósito, después de la gresca en la autopista, un grupo de individuos realizó destrozos en ese complejo de la entidad de Avellaneda que se encuentra cercano al barrio Rancho Grande.

«Para mí fue una emboscada», dijo la hermana del hincha asesinado

La hermana de Juan Calvente, el hincha de Independiente asesinado en la previa del amistoso con San Lorenzo el sábado pasado, consideró que el crimen se produjo por «una emboscada» y dejó en claro que su hermano no tenía «nada que ver» con la barra brava del club.

«Acá algo pasó porque cuando llegué a la comisaría, en el informe dijeron que el operativo acompañó todo y la hinchada de San Lorenzo pasó sin problemas; hubo una emboscada», señaló la hermana de Calvente a Crónica TV.

«Mi hermano no era barra, no tenía nada que ver con la dirigencia, pagaba su entrada y su cuota todos los meses y él iba en el micro, no tenía nada que ver con la peña de San Isidro«, agregó.

La hermana de Calvente expresó que la situación política del club, que suspendió las elecciones en diciembre pasado, tuvo que ver con el asesinato.

télam