Detienen a un sujeto que viajaba con más de $ 17 millones sin declarar

Personal de la División Toxicomanía La Adela y del Puesto Caminero de esa localidad que se encontraban realizando un operativo antinarcótico detuvieron a una persona que transportaba más de 17 millones de pesos sin justificar su procedencia.

Los procedimientos se efectuaron pasadas las 20 de ayer, donde los efectivos se encontraban desempeñando tareas de controles de narcotráfico. Durante el mismo se interceptó un automóvil marca Peugeot modelo 207 proveniente de la ciudad de Bahía Blanca con destino a la capital de Neuquén.

Realizando las correspondientes acciones de prevención y control, utilizando un can adiestrado para la detección de narcóticos, se inspeccionó el exterior del vehículo el cual arrojó resultado negativo en la búsqueda de estupefacientes. No obstante, el conductor y único ocupante del automóvil, exhibió en forma voluntaria tres bolsas de tela, que llevaba en el habitáculo, las cuales contenían la importante suma de dinero.

Al realizarse un arqueo del dinero, previo tomar los recaudos legales, se contabilizo una cantidad superior a los $ 17 millones, los cuales la persona que los trasladaba en el momento no pudo justificar la procedencia.

De esta forma, se le dio intervención al juez federal de la provincia de La Pampa, Juan José Baric, quien dispuso el secuestro preventivo del dinero y la notificación en libertad del bahiense de 33 años. La causa tiene como fin establecer el origen del dinero y si el mismo proviene del lavado de capitales.