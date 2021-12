Despectiva frase de un alto dirigente del fútbol uruguayo en medio de la negociación con Gallardo

Jorge Casales, integrante del Comité Ejecutivo del seleccionado uruguayo, usó una pésima frase para describir la negociación con Marcelo Gallardo

Óscar Tabárez dejó de ser el entrenador de la Selección de Uruguay hace menos de un mes y la Asociación Uruguaya de Fútbol todavía no consigue a su reemplazo. Es que desde un principio mostraron su interés por Marcelo Gallardo, pero el técnico de River todavía no anunció si continúa o no en su cargo.

Si bien la posibilidad del «Muñeco» parece enfriarse y todos los caminos apuntan a Diego Aguirre, la AUF todavía sueña con el entrenador «Millonario», tal como lo confirmó Jorge Casales, integrante del Comité Ejecutivo, al programa ‘100% Deporte’ de Sport 890.

“Veo mucha ansiedad en la gente y en los comunicadores y analistas. Nosotros, más que ansiedad, debemos tener seguridad. Para nosotros lo primero fue elegir al sucesor de Tabárez y elegimos a Marcelo Gallardo, sabiendo que no era fácil. Sabíamos que debíamos tener determinadas estrategias y las fuimos haciendo. Fue más lento de lo que pensábamos en un principio pero todavía no está descartado”, aclaró.

“Las conversaciones que hemos tenido con las personas de su entorno, que son con las que hemos podido hablar, nos dicen que Marcelo todavía no tiene definido qué va a hacer con su vida. No tiene definido si se tomará un semestre sabático, si seguirá en River o si se sienta a hablar con nosotros”, señaló.

Consultado sobre si verdaderamente hay ilusión de convencerlo, fue claro: “En la medida que no nos dijeron que no, sí”. Dijo estar probando “por caminos formales e informales” y que “por los dos lados las respuestas son las mismas”. Eso, sumado a “algún mensaje recibido en privado”, lo hace asegurar que “no es algo descabellado pensar que (la selección uruguaya) pueda ser la elección que tome”.

Más allá del interés que ya se hizo público hace algunas semanas, aclaró que “los tiempos de la negociación no los define Gallardo”. “Es el elegido y quien tiene nuestra total confianza en cuanto al camino elegido, pero no vamos a esperar infinitamente a que termine de decidir”, puntualizó, más allá de entender que “es válido de su parte porque es lo que quiere para su vida en el período siguiente”.

“El próximo partido de la selección es el 27 de enero. No podemos pasar más de la semana que viene para que el técnico ya esté con la cabeza en Uruguay. Podremos estirar un poco más, volver a llamar y tratar de ver qué podemos recibir, pero no podemos esperar hasta el 10 de enero para ver si después de tomarse vacaciones se decidió”, afirmó Casales.

Por último, dejó una frase despectiva: “A veces al final del baile la más linda te sonríe. Y sino te vas con la que limpia”. Incalificable.