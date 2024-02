Desde CTERA alertan que los docentes «podrían cobrar menos» si el Gobierno no envía los fondos

La secretaria general del sindicato Sonia Alesso, profundizó el reclamo al Gobierno y dijo que pretenden «actualizar los salarios y recuperar lo perdido por la inflación».

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, reiteró el reclamo al Gobierno para que envíe a las provincias los fondos docentes porque “son leyes vigentes” y advirtió que “está el riesgo de que los maestros cobren menos”.

“Estos fondos han sido pagados por todos los gobiernos. Se pagó mejor o peor, pero nunca se había incumplido. Son leyes vigentes”, sostuvo la dirigente sindical.

En declaraciones radiales, Alesso indicó que las provincias “están planteando que este mes no van a poder hacerse cargo de estos fondos”.

Descartaron aumentar el salario mínimo por decreto y convocar a una paritaria nacional docente

Y alertó: «Estamos sin aumento y estamos con el riesgo de que la próxima semana los docentes cobren menos”.

«Nos siguen diciendo que la paritaria se va a convocar. Si no se convoca, vamos a estar discutiendo el tema en el Congreso de CTERA, el 22 de febrero. No es lo mismo aumentar el sueldo que no aumentarlo», añadió.

La paritaria nacional docente será convocada en «los próximos días»

Alesso remarcó que en diciembre se habían reunido con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ocasión en la que le habían manifestado que pretendía que se siguiera el criterio de “actualizar y recuperar lo perdido por la inflación y tener paritarias cortas que permitan evaluar la situación de la inflación”.

“No es nada que no sea razonable”, concluyó.