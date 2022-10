Descuentos, cuotas y Ahora 30: todos los detalles del Cyber Monday que comienza este lunes

Desde este lunes y hasta el miércoles, más de mil empresas se sumarán a uno de los eventos más importantes del comercio electrónico.

Desde el lunes 31 de octubre, habrá tres días de promociones y descuentos en el Cyber Monday 2022.

Desde este lunes y hasta el miércoles, más de mil empresas se suman a la dédima edición del Cyber Monday 2022 con descuentos, promociones y cuotas con o sin interés, además del Ahora 30, que se anunció la semana pasada para televisores y electrodomésticos de fabricación nacional. Se prevé que se venderán más de un millón de productos.

En el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en la previa del Mundial de Fútbol de Qatar, se espera un boom de venta de televisores, pero la cercanía del verano también anticipa una alta demanda en el rubro turístico.

En los tres días se podrán acceder a ofertas de más de mil comercios adheridos, pertenecientes a los rubros Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y Belleza; Autos y Motos; Bebés y Niños; Emprendedores; Servicios, y Varios. En la previa del Mundial de Fútbol de Qatar, se espera que el producto estrella sean los televisores.

La mayoría de las empresas ya anunció la extensión de las promociones hasta el domingo 6 de noviembre, pero recomiendan no perderse los primeros días, dado que muchas serán hasta agotar stock.

Telefonía, televisores y electrodomésticos

.Samsung promueve ofertas de televisores, heladeras, lavarropas, celulares y tablets, entre otros artículos, hasta el 6 de noviembre inclusive, pero durante los tres primeros días hará lo que llama bombas horarias en TV donde, por tiempo limitado, los descuentos llegarán hasta el 25%. Algunos modelos cuentan con hasta 12 cuotas sin interés.

.En la Tienda BNA, el marketplace del Banco Nación (BNA), ofrece promociones y hasta 18 cuotas sin interés para productos de tecnología, educación y electrodomésticos para el hogar.

.Moulinex ofrece descuentos de hasta el 30% en batidoras, licuadoras, freidoras, procesadoras y picadoras, entre otros artículos; 3 cuotas sin interés y un 70% off en envíos. Este lunes y solo por 24 horas lanzará un 20% off en todos los lanzamientos: Robot de cocina Cookeo, Batidora planetaria Wizzo, Freidora de aire Easy Fry y Licuadora Perfect Mix.

.Con Ualá se podrá comprar Mac Station con 15% de descuento, acumulable con otras promociones, sin tope de reintegro; 10% de descuento en la línea Mobile de Samsung; 25% de descuento, acumulable con otras promociones, en Whirlpool; 20% de descuento en Musimundo; 10% de descuento en TV, Audio y Video en AlClick, y 15% de descuento en Multipoint y en Baires IT.

Perfumería y cuidado personal

.Natura ofrecerá descuentos de hasta el 50% en sus productos de perfumería, cuerpo, maquillaje, rostro y en repuestos. Además, contará con 3×2 y 2×1 en todo el sitio, promociones exclusivas desde su APP y envío gratis en las compras mayores a $6500. Quienes adquieran productos de la línea Creer para Ver, obtendrán un 10% de descuento extra y envío gratis, acumulable con otras promociones vigentes y cupones del evento.

.Avon ofrece descuentos de hasta el 60% y promos 2×1 en Maquillaje; hasta el 50% off en su línea premium Power Stay; hasta 55% en la categoría de Rostro; hasta 60% en Cuidado Corporal, y hasta 45% de descuento en la línea de Fragancias.

.Con Ualá, se podrá acceder a un 20% de reintegro en compras con QR en Farmacity, Get the look y Simplicity.

Delivery y gastronomía

.Pedidos Ya Market, bebidas, kioscos y supermercados ofrecerá descuentos de hasta 50% en productos y marcas seleccionadas. Además, extenderá los beneficios participando de Cyberweek hasta el 6 de noviembre.

.Café Martínez también extenderá las promociones hasta el 6 de noviembre, ofreciendo descuentos especiales en café envasado; cápsulas; café molido o en grano; cafeteras; combos de desayunos y regalos; productos dulces, Sin TACC y veganos. Además, ofrecerá Gift Cards.

.Con Ualá, 20% de descuento en PedidosYa y The Food Market:, y 30% en Rappi.

Turismo

.Desde la web Promociones Aéreas recomiendan estar abiertos a las oportunidades que aparezcan; verificar el saldo disponible en la tarjeta de crédito para no dejar escapar ninguna oportunidad; ser flexible a la hora de comprar; no buscar solo buenos precios, sino estar atentos también a las cuotas con y sin interés para el turismo nacional; aprovechar millas acumuladas para pasajes hasta aeropuerto cercanos donde se consigan buans tarifas para el exterior (por ejemplo salidas desde Foz do Iguazú); verificar los costos extra que suelen tener las tarifas low cost.