Descenso confirmado: Colón jugará la próxima temporada en la Primera B Nacional

El Tribunal de Disciplina de la AFA firmó este jueves la resolución que echa por la borda el recurso presentado por el club santafesino para anular su descenso.

Tras la reunión que mantuvieron este martes el titular de AFA, Claudio Tapia, y el presidente saliente de Colón, José Vignatti, para determinar si se hace curso al reclamo de la entidad santafesina solicitando la nulidad de su descenso a la Primera Nacional, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino firmó este jueves la resolución que indica la desestimación de ese pedido.

De esta manera y luego de perder el desempate por el descenso frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el club de Santa Fe deberá jugar la próxima temporada en la Primera B Nacional.

Los fundamentos que había presentado Colón para no irse a la B

.La anulación del segundo descenso por promedios no corresponde, ya que la modificación debió hacerse por el Comité Ejecutivo y no por Asamblea.

.En la Asamblea no estaban todos los representantes presentes, porque faltaba Talleres, de Córdoba.

.Cuando se quitó el descenso, el reglamento no especificó qué sucedía si el mismo equipo que era último por promedios también lo era por tabla general, como fue el caso de Arsenal, que liberó un cupo para que descienda Colón.

Ante la posibilidad de que Colón efectivamente permanezca en primera el propio Vignatti le recomendó a su sucesor en el cargo que no se apurara con la elección del próximo entrenador, luego del alejamiento de Israel Damonte, ya que «no es lo mismo un técnico para primera que para el ascenso», pero la tajante respuesta de Godano fue que «pase lo que pase, el elegido es Iván Delfino».