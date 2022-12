Descendientes de Alemanes en La Pampa celebrarán en el Medasur

La secretaria de Cultura, Adriana Maggio, junto a miembros de la Comisión de la Asociación de Descendientes de Alemanes en La Pampa presentaron el programa de actividades con motivo de la celebración de los 20 años de la institución.

La velada de gala se realizará el próximo sábado 10 de diciembre a partir de las 19:00 en el CC Medasur con entrada libre y gratuita. En conferencia de prensa Adriana Maggio sostuvo que “es muy valorable llegar a esta celebración porque las instituciones construyen la ciudadanía; la diversidad democrática se hace con los Estados, con la instituciones y con las personas que se comprometen e involucran para trabajar en ellas y por ellas. No es fácil hacerlo en estos tiempos, donde vivimos no sólo una crisis social, sino que venimos de atravesar una pandemia que también produjo un gran impacto en todos los sentidos. Por eso lograr que una Asociación, en este caso la de Descendientes de Alemanes, trabaje y sostenga la cultura que los identifica es muy importante. Me queda nada más que felicitarlos e invitarlos a que este sábado desde las 19 se acerquen al Medasur para poder participar de una serie de muestras y eventos vinculados estrechamente con el quehacer de los descendientes de alemanes en el territorio pampeano”.

Oscar Folmer, por su parte, manifestó sentirse muy orgulloso de poder llegar a la celebración de estos 20 años. “En mi caso como miembro fundador y primer presidente de la Asociación, es un gran orgullo poder estar hoy acá, presentando este evento cultural que es una una velada de gala. Queremos en esta oportunidad mostrar parte de nuestra identidad a través de las manifestaciones artísticas y culturales, algunas pertenecientes a nuestra Asociación y otras con invitados que vienen de otros lugares a acompañarnos”.

Actividades

El evento previsto para este sábado 10, comenzará con una recepción en el hall del Medasur y una muestra fotográfica “Vida y costumbres de los alemanes” que cuenta con la colaboración del fotógrafo Javier Martín.

A las 19:30 en el auditorio dará inicio la Velada de Gala con palabras de bienvenida y un breve conversatorio para hablar de la “identidad de los alemanes”.

Luego Germán Sack -que llega como invitado- presentará “Tradiciones musicales de los alemanes del Volga”. “Germán es un músico que ha recuperado la música antigua alemana con instrumentos muy antiguos, casi desconocidos para la mayoría de nosotros”, explicó Oscar Folmer.

Continuará el conjunto de zapateadores bávaros Schuhplattlergruppe y luego el coro “Mater Dei” con dirección de Silverio Eberhardt.

En el cierre se presentará una banda cuyo cantante es Hilario “Lalo” Guinder, miembro de la Asociación quien interpretará algunos temas “que nos llevarán a querer bailar un poquito”, concluyó Folmer.