Derrumbe de reservas en julio: el Banco Central perdió más de US$ 2.600 millones

El BCRA volvió a vender fuerte en el último día de julio. Caputo dice que en septiembre termina el calvario.

El BCRA perdió reservas en el mes de julio

El Banco Central perdió más de US$ 2.600 millones en reservas durante julio. Tenía US$ 29.022 millones cuando empezó el mes, y ahora cuenta apenas US$ 26.399 millones.

Este miércoles el Banco Central (BCRA) vendió reservas en el mercado por sexta jornada al hilo, al desprenderse de US$ 81 millones.

De este modo, en julio registró una venta neta de US$ 181 millones, la más alta desde diciembre de 2023.

Las reservas de la autoridad monetaria, en ese marco, se hundieron u$s593 millones en la jornada y cerraron en los US$ 26.399 millones, el valor más bajo desde fines de enero.

Las causas de esta merma fueron el pago de la primera cuota de los bopreales y ventas habituales de fin de mes, entre otros.