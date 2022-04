Denuncian al dueño de un bar por una brutal golpiza

Una pareja denunció al dueño de un bar ubicado en el barrio Villa Parque. El hecho ocurrió la madrugada del domingo y según denunciaron los damnificados, el dueño del local, Javier Blanco, los agredió con golpes de puño y objetos contundentes.

El incidente de violencia fue reportado en la Seccional Sexta. Según se detalla en la denuncia, la pareja se encontraba en el bar ubicado sobre la calle Realicó al 2100, cerca de las 6 de la mañana del domingo 17, cuando ocurrió la agresión. “Nosotros salimos a tomar algo. Jugamos a las bochas y vamos a clubes y canchas. Cuando nos retiramos del lugar, este hombre nos quiere cobrar un dinero y le dijimos que no, que estaba todo arreglado”, dijo la víctima, Blanca Isabel Arrarás.

El dueño, identificado como Javier Blanco, les impidió irse ya que supuestamente no habían pagado por una bebida que consumieron. A esto, la pareja respondió que sí, que habían pagado todo. “Cuando nos retirábamos, dijo que no nos íbamos, que nos iba a reventar la cabeza, sobre todo a él (por su pareja). Entonces saca algo, no sé si un fierro o un palo y cuando lo encara, le digo que no, si se volvió loco y entonces me empujó para el lado de la salida. ‘No me toqués’, le digo, que iba a llamar a la policía. Ahí me agarró de los pelos y me dio palazos en la cabeza”, agregó.

Blanca contó que el dueño del bar la tiró al suelo y le dio una brutal golpiza, mientras otra persona impedía que su pareja la auxiliara. “Hasta que él se logró zafar y entonces el agresor lo agarra a golpes. Salimos afuera y llamamos a la policía. Cuando llegaron, dos o tres patrulleros, pedí que llamaran a la ambulancia, pero pidieron que hiciera la denuncia primero”.

“A él (por el agresor), no le hicieron nada. Ninguno de los veinte policías se le acercó. Y él se reía: ‘si no te maté ahora, voy a ir a tu casa y te voy a cagar matando, ¿Quién me va a llevar a mí?’, decía. Yo le insistí a la policía que lo detuvieran, pero no hicieron nada”, afirmó.

“En resumen, no llamaron a la ambulancia, no me dejaron ir. Fui a la Seccional Sexta a hacer la denuncia y luego me mandaron a calle Belgrano, a que me hiciera ver el médico forense. Cuando pregunté si lo iban a detener, un policía se enojó y me dijo que no les iba a decir qué tienen que hacer”.

“En calle Belgrano, el médico forense me derivó a un Hospital. Fui al Evita, donde me cosieron y como no evolucioné bien, me enviaron al Molas, donde me dejaron internada. Luego tenía que volver a calle Belgrano a hablar con el forense, pero desde el Hospital no me dejaron ir, por las lesiones graves y querían saber si habían detenido a esta persona, para dejarme ir”, detalló Blanca.

“Entonces llamaron a la Policía y no supieron informarle nada. Fui a mi casa, empecé con naúseas y marearme y salí a tomar aire. Fue cuando vi pasar un auto y alguien me grita: ‘cortala, porque te voy a terminar matando’ y se fue. Se ve que estaba espiando, dando vueltas, ya le habían comentado algo de lo que estaba haciendo”, dijo la víctima.

“Ayer (por el lunes) a la mañana pedí hablar con el fiscal para que lo detengan. Pero me dijeron que el fiscal no podía atenderme, sí que podía ampliar la denuncia. Me quedé hasta el mediodía y luego, descompuesta, fui al Hospital Lucio Molas a que me hicieran una tomografía. Resulta que el tipo tiene un grupo, donde manda audios y sigue amenazando”, dijo.

Luego pude verlo al doctor Cazenave y le pedí si me podía atender. Él me dijo que no sabía nada: nunca dije que no te quería atender. Pero no dan ninguna ayuda, me tratan como si la víctima fuera él, mi agresor”, denunció.

Blanca teme por su vida. “Yo tengo que estar en reposo en mi casa, pero otra vez estoy en Fiscalía, no me están dando ninguna solución. El tipo sigue suelto, pasa por casa y dice que me va a matar. Encima es boxeador y enseña a criaturas en la laguna, a boxear. Con lo que es él, les va a enseñar a matar”, dijo.

“El médico forense, cuando me vio, dijo que una gran cantidad de personas pasaron por ahí, golpeadas por él y al tipo no le hacen nada. No sé qué hace, que nunca termina preso, ni lo detienen, ni nada. Que alguien me ayude, pido que lo detenga. En un mes, mataron a dos mujeres, ¿tengo que ser la tercera? Tengo la cabeza cocida, la cara toda lastimada y el tipo tiene antecedentes de golpeador” cerró.