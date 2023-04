Defensa y Justicia derrotó a Colón y no se baja de la pelea por la Liga Profesional

El equipo de Florencio Varela se impuso por 2 a 0 con un doblete de Gastón Togni y se ubica tercero en el torneo, a siete puntos del líder River.

Gastón Togni festeja la apertura del marcador para Defensa y Justicia ante Colón. Foto NA: PRENSA DYJ

Defensa y Justicia derrotó hoy por 2 a 0 a Colón de Santa Fe en el estadio Norberto Tomaghello y no se baja de la pelea por la Liga Profesional, en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha del torneo.

El «Halcón»abrió el marcador a los 23 minutos del primer tiempo de la mano de Gastón Togni, quien también fue el encargado de sentenciar el encuentro a los 25 del complemento al capturar un rebote en el área rival.

Defensa fue superior desde el comienzo, pero tras la apertura del marcador reaccionó el equipo de Néstor «Pipo» Gorosito y emparejó el juego hasta el descanso.

No obstante, el complemento fue un monólogo del conjunto de Florencio Varela, que convirtió en figura al arquero Ignacio Chicco pero luego pudo liquidar el compromiso, en el que mereció una ventaja mayor.

Con este resultado, Defensa y Justicia se ubica tercero en la tabla de posiciones con 27 puntos, a siete del líder River y a uno de San Lorenzo, que es el escolta del «Millonario».

Colón, por su parte, sigue en el fondo de la tabla con 14 unidades cosechadas hasta el momento, producto de dos victorias, ocho empates y cuatro caídas.

Esta es la síntesis de Defensa y Justicia vs Colón por la Liga Profesional:

Liga Profesional.

Fecha 14.

Defensa y Justicia-Colón.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Diego Abal.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Agustín Sant´Anna, Nazareno Colombo, Tomás Cardona, Alexis Soto, Kevin Gutiérrez, Santiago Solari, Julián López, David Barbona, Gastón Togni y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado, Cristian Vega, Eric Meza, Baldomero Perlaza, Stefano Moreyra, Juan Pablo Álvarez, Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Goles en el primer tiempo: 23m. Gastón Togni (D).

Goles en el segundo tiempo: 25m. Gastón Togni (D).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Julián Chicco por Cristian Vega (C); 13m. Gabriel Alanís por Santiago Solari (D) y Carlos Arrua por Stefano Moreyra (C); 21m. Lucas Acevedo por Paolo Goltz (C) y Tomás Galván por Juan Pablo Álvarez (C); 30m. Tomás Escalante por David Barbona (D); 35m. Augusto Schott por Eric Meza (C); 37m. Gonzalo Castellani por Nicolás Fernández (D) y Juan Miritello por Julián López (D).

NA