Darío Barassi se va de Ahora Caigo: cuáles son los motivos y quién es su reemplazo

El conductor reveló que abandona el programa por cuestiones laborales y ya se conoció quien lo sucederá al frente del show.

El carismático conductor Darío Barassi anunció su decisión de dejar la conducción del programa «Ahora Caigo», que se transmite por El Trece. Esta noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes han seguido fielmente su trabajo en la pantalla chica. Asimismo, explicó que su salida del programa responde a un compromiso previo con un nuevo proyecto actoral.

A través de sus redes sociales, se tomó el tiempo para aclarar los rumores que venían circulando acerca de su partida. Según detalló, cuando firmó el contrato para conducir «Ahora Caigo», ya estaba previsto que tendría que dejar el programa en septiembre. Este acuerdo estaba relacionado con su participación en una serie para Disney, un proyecto que le exigirá dedicarse por completo a la actuación durante el último trimestre del año.

«Desde el día uno en que firmé contrato para ‘Ahora Caigo’ sabía que el 14 de septiembre empezaba a filmar una serie que me iba a requerir mucho tiempo y no me iba a permitir seguir conduciendo el programa», explicó, subrayando que esta decisión había sido consensuada con el canal desde el principio.

Quién será el reemplazante de Darío Barassi en «Ahora Caigo»

El anuncio también incluyó la revelación de quién tomará su lugar en la conducción del programa. A partir de noviembre, Leandro «Chino» Leunis será quien asuma el rol de presentador en «Ahora Caigo».

Barassi no escatimó en elogios para su colega, agradeciéndole por aceptar el desafío de reemplazarlo y destacando su capacidad como conductor: «A partir de noviembre van a ver al Chino Leunis al aire por todo esto: no llegué a grabar el último mes del año y él tan capo que aceptó reemplazarme», comentó, mostrando su respeto y admiración por su sucesor.

La salida de Barassi de «Ahora Caigo» marca el fin de una etapa, pero también el comienzo de una nueva aventura en su carrera, tanto para él como para Leunis, quien tomará las riendas del programa en los próximos meses.

Los detalles del nuevo proyecto de Darío Barassi

En cuanto a su nuevo proyecto, compartió su entusiasmo por la oportunidad que se le ha presentado de trabajar en una serie para Disney. Este proyecto le permitirá explorar un lado de su carrera actoral que hasta ahora no había tenido la oportunidad de desarrollar.

En la serie, interpretará a un cowboy, un papel que requerirá un cambio significativo en su apariencia y un entrenamiento riguroso en habilidades como el manejo de armas y la monta de caballos.

«Es una serie que voy a hacer para Disney, en la que voy a tener un cambio de look importante y mucho entrenamiento porque tengo que aprender a usar armas, por ejemplo», explicó.