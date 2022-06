Daniel Scioli asumirá como ministro de Desarrollo Productivo

El ahora ex embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, llegó en la madrugada de este martes a la Argentina para asumir como ministro de Desarrollo Productivo, luego de haberle agradecido al presidente de ese país, Jair Bolsonaro, por «los avances logrados en la relación bilateral».



«Agradezco al presidente Jair Bolsonaro por su gesto de recibirme en la Alvorada previo a mi regreso a la Argentina. Le expresé mi gratitud por haberme facilitado mi trabajo como embajador en Brasil y por los avances logrados en la relación bilateral», escribió Scioli en su cuenta de Twitter antes de dejar Brasil, en un posteo acompañado por fotos junto a Bolsonaro.

En su despedida, Scioli le regaló al mandatario «una réplica (en miniatura) de La Gran Argentina, lancha con la que fue campeón mundial» en motonáutica, según detalló en sus redes sociales.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández le ofreció a Daniel Scioli asumir en el Gabinete luego de pedirle la renuncia a Matías Kulfas y el diplomático, ex vicepresidente, ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial en 2015, aceptó la propuesta, por lo que dejará sus funciones en Brasilia.