Daniel Kroneberger: “La gente votó en contra del Gobierno nacional”

Daniel Kroneberger habló del amplio e histórico triunfo de Juntos por el Cambio en el bunker de Juntos por el Cambio en el centro de General Pico.

Mientras los militantes de la alianza entre el PRO y el radicalismo inflaban sus globos rojos y festejaban, Kroneberger expresó su satisfacción por el histórico triunfo. “En muchos lugares de la Provincia hemos ganado, en General Pico ni hablar… En Santa Rosa el Frente de Todos ha crecido y emparejado bastante” reflexionó Kroneberger.

A su vez, agregó que “el voto se dio con una multiplicidad de cuestiones, yo creo que la sociedad reaccionó y plebiscitó la gestión, siempre fue así”.

Por otro lado, Kroneberger sostuvo que “la gente votó en contra del Gobierno nacional, de las políticas nacionales. El Gobierno (provincial) lo que tiene que hacer mañana es juntar a su tropa y hacer una autocrítica. Ellos fueron elegidos por cuatro años, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada que raye lo institucional”.

“Desde el Congreso de la Nación vamos a trabajar para modificar cuestiones y poder llevar adelante proyectos de ley que van en consonancia con lo que necesita la gente” remarcó el flamante senador nacional.

Por último, consultado respecto a las posibles causas de la derrota del Frente de Todos en la ciudad norteña, Kroneberger aventuró que “General Pico no tuvo un representante en una lista en un partido tradicional como es el PJ y para el piquense me parece que eso es demasiado fuerte, pero bueno son cuestiones que se dan y uno no se puede meter en esto”.

Fuente: infopico