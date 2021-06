Damián Betular: «Mi mamá me manda stickers con mi cara»

El jurado de «Masterchef Celebrity» contó cómo surgió el muestrario de expresiones faciales que encantó al público y lo convirtió en un lenguaje en sí mismo.

Desde que integra el jurado de «MasterChef celebrity» Damián Betular se convirtió en una usina de stickers para WhatsApp gracias a sus expresiones faciales, la mayoría dirigidas al director del programa que emite Telefé.

La fama agarró «un poco de sorpresa» al pastelero y chef ejecutivo del Palacio Duhau, que incluso este jueves casi tuvo que «salir corriendo» del hotel en Recoleta para no causar una acumulación de personas en la calle (que hubiese sido poco conveniente dado el contexto de pandemia).

«Venía de hacer ‘Bake off’, yo no soy una persona de tele, soy una persona de los subsuelos, porque la pastelería siempre está en los subsuelos», comentó el jurado que comparte tareas con Germán Martitegui y Donato de Santis.

«Hoy me pasó que veía caminando para el hotel (Duhau) y agarré una salida de colegio y casi tengo que salir corriendo», comentó en el programa «Fuerte al medio», de Coco Sily, por Radio 10.

«Mirá que estoy con barbijo y gorro, pero hasta la voz… por ahí estoy en la cola del ‘chino’ de casa, digo algo y la persona adelante me dice ‘te reconocí por la voz’», aseguró entre risas.

Las caras que no tapa el barbijo, las que aparecen en cada emisión de «Masterchef Celebrity», son aún más elocuentes.

«Esas caras… hay cámaras a los costados y del otro lado del estudio, entonces por ahí mientras está hablando uno (de los participantes) yo tengo conversaciones con Claudio o él me va diciendo cosas en la cucaracha, y como no le puedo contestar hablando le hago cara a él. Nunca estuvieron pensadas para estar en cámara», explicó en referencia al director del programa.

«Obviamente es televisión, fueron gustando y se fueron usando», convino el chef. Las cosas escalaron un poco a partir de ese punto.

«Mi papá se comunica conmigo con emojis míos. Mi mamá me mandó uno… una vez le dije al director ‘te amo’ y ahora ella todos los días me dice ‘¿cómo estás hijo, todo bien?’ y me manda ese sticker», convino.

Además del humor, en «Masterchef Celebrity» se formó un equipo ganador entre el jurado y el conductor, Santiago del Moro.

«Nosotros estamos grabando desde enero, estuvimos entre temporada y temporada 20 días. Tenía una relación con Germán y Donato de colegas, que se conocen y charlan en algún evento, pero no una cotidiana… Estamos en mes seis, va a ser casi un año que estamos juntos todos los días, hasta comíamos juntos los fines de semana cuando se podía», contó.

«‘Masterchef…’ tiene algo: nos sorprende tanto como nos pasó con una Vicky o una Analía, la cocina hace que los despega de ese mote de celebridad y se termina transformando en participantes reales y dejan de ser celebrities. Me he dejado sorprender», comentó.

Quizás por eso Betular, Martitegui y De Santis unirán fuerzas en otro programa, ahora para la plataforma Paramount+, en el que serán mentores de un participante que no tenga «ni idea de hacer un huevo duro» y lo guiarán en un desafío de una hora para ganar $ 200.000.