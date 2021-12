“Dame los dólares”: una mujer fue interceptada en la calle, le sacaron a su bebé de los brazos y le dieron una paliza

Ocurrió en Mendoza. Los delincuentes entraron cuando su marido salió a comprar y la amenazaron: “Cuando llegue te lo matamos”.

El hecho sucedió a pocos kilómetros del centro de Maipú, Mendoza.

Una mujer fue atada, golpeada y amenazada por tres hombres que ingresaron a su casa para desvalijarla mientras su esposo se había ido a comprar una pizza. El hecho delictivo sucedió el domingo por la noche en la localidad de Maipú, Mendoza.

Según relató la mujer de 37 años al diario Los Andes, apenas su marido salió de la casa ella sintió una corrida y ya estaban adentro. Los delincuentes empezaron a pedirle plata a los gritos, pero la respuesta de la mujer fue: “No tenemos plata, lo que ves es lo que hay”.

“No, no, vos tenés plata, nos dieron el dato de que vos tenés dólares”, fue la respuesta de los agresores, pero la dueña de la casa insistió: “No tengo plata, no hay dólares. Soy ama de casa, no tengo trabajo”

Las negativas de la madre del niño de un año que estaba en sus brazos generaron la violencia de los delincuentes, que le preguntaron cuándo regresaba su marido, que se había ido a comprar una pizza. “Cuando llegue te lo mato”, fue el escalofriante comentario que le devolvieron.

Golpes, amenazas e intentos de ahorcarla: la tortura que vivió la mujer de Mendoza

Según relató la víctima, los tres hombres se pusieron cada vez más violentos. “Me sacaron al bebé de los brazos, uno vino con una bolsa me la puso en la cabeza y me ahorcó. Mientras me gritaban ´la plata, la plata´”, contó la mujer de 37 años.

Luego de unos segundos de pura tensión, los agresores le devolvieron al pequeño y le quitaron la bolsa para continuar con la requisa. “Llévense todo”, fue el pedido de la mujer desesperada, mientras que los delincuentes respondieron: “Quedate tranquila que nos vamos a llevar todo”.

“Me pegaron todo el tiempo en la cabeza. Tenían un arma. Cuando terminó todo, me fui a bañar y sentí algo pegajoso en la cabeza. Después revisando me di cuenta de que tenía lastimado y supongo que me pegaron con el revolver, en el momento no me di cuenta”, contó al medio de Mendoza.

Los minutos finales: de no pedir ayuda por miedo a morir a la llegada de su marido

El hecho duró aproximadamente 20 minutos y la sospecha de la mujer es que el movimiento de los vecinos alertó a los delincuentes: “Para mí estaban esperando a mi marido para cargar las cosas en el auto y robar todo junto”, expresó.

“En un momento me ataron las manos y se fueron. Me habían dejado encerrada en la pieza, no sabía si estaban escondidos, si se habían ido, por eso yo no quería gritar”, afirmó aterrada.

Luego contó que llegó su marido, pero que no quería hacer nada para no alterar a los delincuentes. “Ya veo que grito, se enojan y me terminan pegando un tiro a mí o mi esposo”, aseguró.

La víctima denuncia zona liberada en Mendoza

A pesar de que la escena del crimen fue muy cerca del centro de la localidad de Maipú -según la víctima queda a “dos minutos”- los vecinos están organizando una unión vecinal para pedir mayor seguridad porque denuncian que hay “zona liberada”.

“Mi caso no es el único, a una vecina le entraron a robar dos veces y la primera le gatillaron. Después hay una chica que vive en un callejón y también fue asaltada. Ella estaba con sus tres hijas”, enumeró la nueva víctima.

En ese sentido, remarcó que los delincuentes “están permanentemente mirando” y que su modus operandi es atacar a mujeres cuando están solas. “Los vecinos saben de donde son los ladrones, por eso hace rato que venimos pidiendo a la municipalidad más seguridad en la zona”, concluyó.