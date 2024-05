Dalma Maradona explicó su distancia de Jey Mammón: «No me cierra»

Ambos solían tener una amistad, pero se distanciaron un tiempo antes de que surgiera la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto.

El pasado domingo, Jey Mammón regresó a la escena televisiva en «Almorzando con Juana», lo que le valió un fuerte cruce con Valeria Sampedro del cual han hablado todos los medios en los últimos días. Por supuesto, el feroz ida y vuelta estuvo relacionado a la denuncia de abuso sexual que impulsó mediáticamente Lucas Benvenuto en contra del comediante.

Tras esto, muchos alzaron la voz para dar su opinión y una de las que no se guardó nada fue Dalma Maradona, examiga del humorista. De hecho, en diálogo con Ángel de Brito, en Bondi, la hija del ’10’ se refirió a la distancia que tiene hace años del exconductor de La Peña de Morfi.

Allí, la joven contó que no volvió a ver a Jey desde que se casó en 2018 con Andrés Caldarelli, ante lo cual De Brito le preguntó si se habían puesto en contacto tras el surgimiento de la denuncia por abuso: «No, yo sentía que él no tenía ganas de hablar con nadie».

«Yo tomé una postura, pero es lo que dice él ‘yo soy inocente‘, yo no voy a ir en contra de eso, técnicamente tiene razón, pero hay algo de allí que no…», indicó la actriz y fue interrumpida por Ángel: «¿No te cierra?», preguntó el conductor y la joven respondió con un contundente «no».

Fue entonces cuando el reconocido periodista reconoció haber tenido una sensación similar: «A mí me pasó lo mismo, no me importa lo que diga la Justicia. Le pregunté qué había pasado, contame tu versión, como me encontré con una pared y una relación que fue hace 15 años que lo conozco y no la conocía, es raro».