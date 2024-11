Cyber Monday 2024: las diez claves para comprar sin problemas y evitar estafas virtuales

Los fraudes digitales crecen en los días de ofertas por internet. Operar solo en tiendas oficiales y no hacer click en enlaces no solicitados son los dos principales consejos para no caer en trampas de ciberdelincuentes.

Cyber Monday 2024: los consejos para comprar sin problemas y evitar estafas virtuales.

Este lunes 4 de noviembre empieza un nuevo Cyber Monday en Argentina. El evento, que reúne ofertas y promociones de productos electrónicos, informáticos y tecnológicos, se extenderá hasta el miércoles 6 y promete ser uno de los grandes motores de las ventas online del año.

Como siempre, habrá que prestar especial atención a las estafas y fraudes que suelen tener lugar en fechas cuando la gente se vuelca a buscar oportunidades en Internet y recibe decenas de atractivas propuestas.

Comprar en páginas web conocidas y verificar que sean tiendas oficiales adheridas al Cyber Monday 2024 es el principal consejo para evitar engaños y lamentar pérdidas. Sin embargo, no son las únicas cuestiones que hay que tener en cuenta.

Los consejos para comprar sin problemas en el Cyber Monday 2024.

Método PICO y verificación de la doble P: las recomendaciones para comprar en el Cyber Monday 2024

Esta fecha especial atrae a cibercriminales y las amenazas relacionadas con comunicaciones engañosas, suplantaciones de identidad de vendedores, y hasta tiendas falsas, crecen como nunca. Para protegerse de estos fraudes digitales, es importante que ser consciente de las diferentes técnicas que utilizan los cibercriminales y saber cómo identificarlas.

Emiliano Piscitelli, especialista en Ciberseguridad, compartió dos tácticas para detectar y evitar estafas virtuales en Cyber Monday: el Método PICO y la verificación de la doble P.

El Método PICO se llama así porque hace referencia a las iniciales de cuatro palabras que se deben recordar para identificar cuando una oferta tienen todo para ser una estafa: pretexto, impostor, contexto y oportunidad. “Los ciberdelincuentes nos van a contactar con un pretexto, el cual nos llamará mucho la atención. Pueden ser ofertas extraordinarias o premios”, explicó.

Luego, se presentan como una empresa u organismo reconocido, o sea, son impostores, y se aprovechan del contexto, de una situación específica. “Ofrecen una oportunidad supuestamente única e increíble, a la que se debe acceder con urgencia, en un tiempo limitado, para obtenerla”, expresó el especialista.

La doble P es un método para evitar caer en estafas antes de realizar una compra online. Consiste en verificar perfil del vendedor y prestar atención al precio del producto.

Piscitelli explicó que “debemos verificar primero el perfil de quien propone la oferta y ver cuándo fue creado. Si fue armado hace muy poco tiempo, hay dudar. Generalmente, estos perfiles duran poco, se crean para estafar y se cierran o se dejan en desuso. Luego, ver si tiene publicaciones anteriores y cuándo fueron creadas. ¿Se subieron todas el mismo día? ¿Todas en la misma semana? Si es así, es raro. Y mucho más acercándose a una fecha como el Cyber Monday”.

El especialista también recomienda ver qué dicen los comentarios y cuáles son las preguntas de la gente, por ejemplo. Y si no tienen activos los comentarios, también es raro. “Algo están ocultando. Alguien que vende, lo primero que quiere es el feedback de sus clientes, por lo cual si cierran los comentarios, ahí hay un indicio de que el perfil puede ser falso o es inusual”, afirmó Piscitelli.

La otra P que hay que chequear es el precio. El especialista en ciberseguridad recomienda hacerse las siguientes preguntas: ¿Es una ganga? ¿Es un precio imperdible? ¿Cuánto es la diferencia con otros sitios? En muchos casos de estafas, el precio publicado llega a ser de un 50% a un 80% más barato que el precio del mercado.

Es importantísimo que siempre que realicen compras en sitios o plataformas de e-commerce, nunca salir y realizar la transacción por fuera. Los ciberdelincuentes promocionan un producto muy atractivo con un precio muy seductor dentro de estas plataformas, y van a intentar sacar a sus víctimas de esos sitios. La idea de los criminales es que el usuario no pague con los medios que la plataforma le da, sino con una transferencia por fuera.

“Nunca, pero nunca salgan por fuera de la plataforma”, recomendó Piscitelli, CEO de BeyGoo. “Todas estas plataformas tienen algún tipo de protección al comprador en el caso de que te estafen. Si uno sale y realiza la operación por fuera, queda desprotegido y las plataformas no les van a devolver el dinero”, sostuvo.

Las diez claves para evitar estafas en Cyber Monday

1. Realizar compras solamente en tiendas oficiales. Antes de finalizar el pago, verificar que la dirección de la página en la que se realiza la transacción comience con https://, lo que indica que es un lugar seguro.

2. Utilizar como medio de pago una sola tarjeta. Acostúmbrate a revisar con frecuencia el estado y los movimientos de tu cuenta bancaria. No utilices depósito o transferencia para pagar el producto. Usar tarjetas es mejor porque, si eventualmente sos estafado, se puede reclamar a la tarjeta.

3. No ingresar a links que puedan llegar con ofertas a través del correo electrónico, mensajería instantánea o redes sociales. Del mismo modo, elegir dispositivos móviles o computadores personales para comprar en línea y evitar usar redes WiFi públicas y sin contraseña.

4. Hacer una búsqueda en línea del producto que querés adquirir, realiza un seguimiento a las referencias, los comentarios y las evaluaciones. También es recomendable comparar precios en distintos sitios y ver la relación entre valor, calidad y cantidad del bien o servicio.

5. Verificar los datos de la empresa con la que se realizará la transacción, incluso considera recomendaciones para saber si se trata de una compañía confiable a través de la experiencia de otros usuarios. Si un comercio no está adherido a la campaña, verificá que el comercio existe. Googlear la web; buscar que tenga un domicilio real, un teléfono e intentar contactarse; y buscar sus redes sociales y constatar si tiene política de devoluciones y de cambios.

6. Cuando llegan las ofertas por medios electrónicos, es importantísimo chequear que quien nos está escribiendo sea auténticamente la empresa que la comparte. En la descripción del correo siempre dice el nombre de quien escribe, pero generalmente está oculta la dirección y esa dirección es la que revela si en verdad está escribiendo la empresa o alguien que se quiere hacer pasar por ella. Una dirección de Gmail generalmente no representa a una empresa.

7. Guardar la boleta, factura o comprobante electrónico. Contar con este documento permitirá realizar cambios, efectuar posibles garantías o reclamos en caso de cualquier falla con el producto. Otro aspecto importante es el envío, debido a que la empresa con la que se gestione la compra debe otorgar un número de seguimiento, un plazo de entrega y un canal de comunicación para aclarar dudas de los consumidores.

8. Tomar capturas de pantalla durante el proceso de compra -en los que aparezca hora y fecha- con el objetivo de respaldar los precios específicos, el momento del pago y cuando la transacción esté finalizada y aprobada con éxito.

9. Contraseñas seguras: utilizar contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta, y habilitar la autenticación de dos factores cuando sea posible.

10. Mantener software actualizado: el sistema operativo y programas antivirus deben estar actualizados con los últimos parches de seguridad.