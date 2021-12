Cuatro familias de Rolón recibieron sus viviendas del Plan Provincial: “Mi Casa”

Las flamantes viviendas, entregadas ayer por la mañana, fueron construidas mediante el Plan Provincial “Mi Casa”. A la vez, fueron anunciadas otras cuatro casas para la localidad.

Para cumplir con la entrega llegaron hasta el lugar el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano, y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, quienes acompañaron al intendente local, Luis Ferreyra. Además estuvieron presentes las gerentas del IPAV, Romina Montes de Oca y Erica Riboyra.

Lezcano

El titular del IPAV acercó los saludos del gobernador Ziliotto “quien le da valor y toma las decisiones trascendentes cuando se trata de política habitacional”.

Transmitió “la emoción de seguir entregando viviendas. Este Plan fue pensado por el exgobernador Carlos Verna en conjunto con los municipios para construir viviendas y generar trabajo en esos cuatro años que fueron muy difíciles porque La Pampa fue relegada de la política de viviendas nacional”.

“Luego ZIliotto también se comprometió con la vivienda como uno de sus ejes. La pandemia más que frenar, potenció. Allí se decidió financiar el 100% de estas viviendas desde el presupuesto provincial demostrando que la pandemia no era un freno para la gestión”.

Lezcano dijo que “sabemos que el déficit habitacional en la localidad, continúa. Tenemos un cupo del Gobierno nacional y el Gobernador nos pide que cada vez que se termina una vivienda se comience otra. Por lo tanto ya es está la documentación lista para empezar otras cuatro casas en la localidad Sumamos al techo, el trabajo y el movimiento de la economía y ese es el objetivo del del Plan Mi Casa”.

“Hoy podemos decir que no hay localidad en la Provincia que no esté construyendo viviendas. Y seguimos trabajando por indicación del Gobernador generando programas con diversas alternativas que no sean solo la construcción de desarrollos urbanísticos s sino que los programas que propongamos aborden las distintas aristas que tiene que abarcar un Estado presente como el que gobierna La Pampa”.

Por último, felicitó a los y las adjudicatarios y se comprometió a “estar en cada lugar que nos demanden”.

Intendente

El intendente destacó que el momento presente porque “es de reflexión por el momento que nos toca vivir. La pandemia tuvo consecuencias pero mostramos resiliencia y valor para trabajar en buscar mejores condiciones habitacionales para nuestra gente. El derecho a la vivienda enaltece la condición del ser humano y lo priorizamos”

“Confío que esta sea una de muchas obras que tenemos por delante porque los desafíos son parte de nuestra gestión para mejorar la calidad de vida de la población.

Agradeció “el apoyo de autoridades provinciales por acompañarnos con este plan de viviendas que supera la dimensión física y se constituye en un espacio de vínculos y crecimiento comunitario pero sobre todo, un sitio donde se albergan los sueños y proyectos de nuestra familia” .

Adjudicataria

Una de las adjudicatarias, Beatriz Alejandra Arex, agradeció a las autoridades por “la concreción de este, el sueño de la casa propia” y se comprometió a “cuidar la casa y cumplir con el aporte y la responsabilidad que significa el pago de la cuota para que otras familias pueden acceder como nosotros a la vivienda”