Cuánto deberá pagarle el próximo gobierno al FMI y qué proponen los candidatos

Cancelar la deuda total con el Fondo Monetario Internacional demandaría 20 años, según un cronograma elaborado por el organismo multilateral.

La administración que asuma el 10 de diciembre próximo tendrá que afrontar compromisos por casi US$ 20.000 millones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en cuatro años, según el cronograma de vencimientos revelado por el organismo multilateral.

Según esa proyección, cancelar la deuda total con el Fondo demandaría 20 años.

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, se inclinó por tratar de acumular reservas para pagar todo lo adeudado al Fondo y que «se vayan a la Argentina», en medio de la campaña electoral.

Por su parte, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta dijo que la deuda con el FMI no va a «atar» su gestión, en caso de resultar electo, y consideró que hay que llevar adelante «una renegociación lo más firme posible».

En tanto, la otra precandidata de ese espacio, Patricia Bullrich, aseguró que se buscará apoyo internacional para «blindar» las reservas y salir del cepo cambiario.

Su principal asesor económico, Luciano Laspina, dijo que se le dará a los argentinos «una garantía de que la salida del cepo va a ser con menos inflación y más estabilidad, y que para eso vamos a contar con apoyo financiero internacional que preserve el ahorro de los argentinos y estabilice el peso».

Por su parte, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, defendió su proyecto para dolarizar la economía y aseguró ya tener el «financiamiento» para llevar adelante esa iniciativa y pagarle al FMI.

El detalle de la deuda con el Fondo Monetario

Pero a la vista de los números, esa tarea será muy desafiante de aquí en más, por la magnitud de los vencimientos de deuda en los próximos años.

Es que tras los intereses y sobrecargos pagados el viernes último con el sorpresivo préstamo de Qatar, la deuda de la Argentina con el FMI, contraída en 2018 por Mauricio Macri y reestructurada en 2022 por el ex ministro Martin Guzman, asciende a U$S 37.784 millones.

Pero si en la segunda quincena de agosto, después de las PASO, el FMI desembolsa los US$ 7.500 millones previstos, la deuda volvería a subir US$ 45.089 millones.

La casi totalidad de esa deuda incluyendo intereses y sobrecargos vence antes de marzo de 2033 por US$ 52.641 millones – y se prolonga hasta 2043 por los intereses y sobrecargos que a partir de 2034 representan US$ 271 millones por año hasta 2043, totalizando los US$ 55.425 millones.

Hasta fin de año vencen US$ 4.477 millones, de los cuales US$ 750 millones corresponden a intereses que vencen el próximo 1 de noviembre.

En tanto, el próximo vencimiento de capital es el 21 de septiembre por 914 millones de dólares.

En 2024 vencen 5.274 millones de DEG, equivalentes a 7.051 millones de dólares, de los cuales 2.470 millones son intereses.

En 2025 desciende a 1.750 millones de DEG, para volver a trepar en 2026 a 2.580 millones de DEG, en 2027 a 4.871 millones de DEG y en valores similares año a año hasta 2032.

Escrito por José Calero

NA