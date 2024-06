Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina frente a Ecuador

El conjunto que dirige Lionel Scaloni se prepara para los dos amistosos previos a la Copa América 2024 de Estados Unidos.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni continúa su preparación para la Copa América 2024 en Estados Unidos y, en la previa, disputará dos amistosos ante Ecuador y Guatemala, para entonces terminar de definir la lista de convocados.

Pensando en el primer enfrentamiento contra Ecuador, Scaloni planea utilizar su once ideal para el partido en el Soldier Field de Chicago la noche del domingo. Sin embargo, deberá evaluar los casos de Enzo Fernández y Nahuel Molina.

El centrocampista del Chelsea fue operado por una hernia inguinal, mientras que el lateral derecho del Atlético Madrid sufrió un desgarro, por lo que no jugaron durante mayo.

A qué hora juega la Selección Argentina contra Ecuador

El conjunto nacional juega este domingo 9 de junio desde las 19 con Ecuador en el Soldier Field de Chicago en el marco de un amistosos.

Se podrá ver en vivo a través de Telefe y La Televisión Pública. Además, se podrá seguir en vivo por la plataforma Flow, Telecentro Play y Directv Go.

Calendario completo de la Selección Argentina en 2024: fechas y rivales

Amistosos

.Argentina vs Ecuador | Amistoso | 9 de junio, a las 19.

.Argentina vs Guatemala | Amistoso | 14 de junio, a las 21.

Copa América 2024

.Argentina vs Canadá | Fecha 1 | 20 de junio, a las 21 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

.Chile vs. Argentina | Fecha 2 | 25 de junio, a las 22 | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

.Argentina vs. Perú | Fecha 3 | 29 de junio, a las 21 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

Eliminatorias Sudamericanas

.Argentina vs Chile | Fecha 7 | Jueves 5 de septiembre.

.Colombia vs Argentina | Fecha 8 | Martes 10 de septiembre.

.Venezuela vs Argentina | Fecha 9 | Jueves 10 de octubre.

.Argentina vs Bolivia | Fecha 10 | Martes 15 de octubre.

.Paraguay vs Argentina | Fecha 11 | Jueves 11 de noviembre.

Argentina vs Perú | Fecha 12 | Martes 19 de noviembre.