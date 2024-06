Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina frente a Canadá en el debut en la Copa América 2024

El conjunto que dirige Lionel Scaloni se prepara para el debut oficial en la Copa América 2024 de Estados Unidos.

La Selección Argentina debutará en la Copa América 2024 en lo que será el partido inaugural ante Canadá: será este jueves 20 de junio en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Se eligió esta cancha ya que cuenta con una capacidad para 42.500 espectadores, aunque es expandible a 71.000 asistentes. Un gran número teniendo en cuenta la llegada de todos los hinchas de nuestro país para la competencia.

El partido está previsto que comience a las 21 y será televisado para el país por la TV Pública, Telefe y TyC Sports.

Fixture de la fecha 1 de la Copa América 2024

.Argentina vs. Canadá | 20 de junio, a las 21 horas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

.Perú vs. Chile | 21 de junio, a las 21 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

.Ecuador vs. Venezuela | 22 de junio, a las 19 horas | Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

.México vs. Jamaica | 22 de junio, a las 22 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

.Estados Unidos vs. Bolivia | 23 de junio, a las 19 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

.Uruguay vs. Panamá | 23 de junio, a las 22 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

.Colombia vs. Paraguay | 24 de junio, a las 19 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

.Brasil vs. Costa Rica | 24 de junio, a las 20 horas | SoFi Stadium, Inglewood, California.

La Selección Argentina se entrena en Atlanta

La Selección Argentina se entrena desde el lunes en Atlanta, preparándose para su debut del próximo jueves en la Copa América 2024 de Estados Unidos frente a Canadá por el Grupo A, y el entrenador Lionel Scaloni ya empieza a ultimar los detalles del equipo.

Bajo un calor sofocante que superó los 35 grados, pero con muy buen semblante, el equipo argentino realizó prácticas en doble turno, y continuará así durante los próximos días hasta la presentación del jueves en el Mercedes Benz Stadium.

Incluso, este lunes se conocieron las fotos oficiales que tendrá el equipo nacional durante la Copa América. Y se pudo observar el clima distendido que mantiene el plantel.

Es en este marco que el DT pareciera tener más o menos definida la alineación para el debut, con algunos interrogantes principalmente en la mitad de la cancha.

En el arco y en la defensa estaría todo claro: los cuatro que custodiarán a Dibu Martínez serían Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

En tanto, arriba, Lionel Messi es una fija, y la pulseada por el «9» se la ganaría Lautaro Martínez a Julián Álvarez. Una de las dudas de Scaloni es si apuesta a la experiencia de Ángel Di María o si opta por el despliegue de Nicolás González.

Por otro lado, la mayor interrogante está en el mediocampo, con Rodrigo De Paul como el titular indiscutido. Para los otros dos lugares habría tres nombres: Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

La probable formación de la Selección Argentina para el debut en la Copa América 2024

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, Ángel Di María o Nicolás González.