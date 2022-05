Cuando el estado está ausente, aparece la «autogestión ciudadada»

Sin lugar a dudas la ciudad de Santa Rosa se encuentra en un proceso de refacciones, arreglos, modificaciones y construcciones, inherentes a la demanda que requiere su propio devenir y crecimiento urbano y poblacional. La inversión en infraestructura es una realidad que nadie puede negar, en la capital pampeana. Los gobiernos nacional, provincial y municipal se han encargado de responder con obras públicas adecuadas, tal situación.

Sin embargo, dónde el estado no llega, se enciende la “autogestión ciudadana”, esa respuesta inmediata, que no puede esperar a la solución oficial, porque ésta no prevista como prioritaria desde la visión del gestor público.

Muchas calles de Santa Rosa se encuentran en proceso de repavimentación, tras décadas de abandono. Los pasajes de Villa Alonso (barrio del radio céntrico capitalino), no son la excepción. Es por ello que muchos de sus vecinos deben sufrir las consecuencias de ello. Huecos asfalticos que se hacen cada vez más grandes, acumulación de agua en los mismos tras las lluvias o el propio aseo de autos, terminan generando un sinfín de inconvenientes que van desde el daño mismo de los vehículos que transitan a diario, accidentes de tránsito, hasta el conflicto entre vecinos, por situaciones que deben ser resueltas por el ejecutivo local.

Cansado de esperar, tras varios intentos fallidos de consultas a funcionarios locales, un vecino de la calle Granadero Mocca, se puso manos a la obra y emprendió una tarea de “parches provisorios” para sobrellevar el colapso asfaltico frente a su domicilio.

Más allá de su valioso y desinteresado aporte al buen vivir comunitario, éste ciudadano que paga sus impuestos religiosamente, tiene también el derecho a exigir que éstos se vean reflejados en su vida cotidiana, cuando pone un pie en la calle. Su autogestión, es un llamado de atención a la racionalidad y el sentido común por parte de quienes deben gestionar la cosa pública eficazmente.