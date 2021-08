CTA local lanza un plan de viviendas para trabajadores

Más de doscientos docentes de la provincia de La Pampa se manifestaron interesados y en condiciones de recibir los créditos hipotecarios para la construcción de viviendas únicas familiares que promueve el Ministerio de Hábitat de la Nación, junto con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La cifra surge de la consulta que realizó la Utelpa, el gremio docente de la provincia, enrolado en esa central obrera, entre sus afiliadas y afiliados.

La novedad fue dada a conocer por el titular de la filial pampeana de la CTA de los Trabajadores, Oscar Gandi. «El ministro Jorge Ferraresi llamó a las dos centrales de trabajadores, la CGT y la CTA e hizo una propuesta», sostuvo. De aquella primera reunión surgió luego la firma de un convenio.

«Hay tres formas de acceder, una es que los sindicatos de base o la central posean terrenos con o sin infraestructura. Cuando son sin infraestructura, podemos destinar el 70 % de esos terrenos a afiliados y afiliadas y el otro 30% se los quedaría el Ministerio para destinar a los municipios, pero Hábitat se hace cargo en un principio de montar toda la infraestructura que es necesaria. Lógicamente que eso luego se le va a cobrar a los adjudicatarios en un plazo igual al del crédito a tasa cero, que luego se ajusta de acuerdo al salario del trabajador. No es como el UVA», explicó Gandi en La Parte y el Todo, el programa de CPEtv que se emite esta noche, a partir de las 22.

-¿Los gremios en La Pampa tienen terrenos?

-En CTA no tenemos. La Utelpa tiene uno pero está destinado a centro recreativo para los afiliados. Y luego tenemos casas en distintas localidades que funcionan como sede gremial.

-¿Podrían hacer convenios con bancos de tierras de la provincia?

-Acabamos de tener una reunión hoy al mediodía con dos diputados, a los que les alcanzamos el proyecto y vamos a comenzar a trabajar en conjunto. Nosotros tenemos el acceso directo al crédito del Banco Hipotecario y lo que está faltando es la tierra.

-¿Hasta cuántas viviendas se pueden hacer?

-No tenemos un límite. Además, como decía, son tres posibilidades: los terrenos sin infraestructura, los que tengan infraestructura pero también los afiliados que tengan un terreno propio o que pertenezca a sus padres, quienes podrían acceder directamente. Podrían construir en el terreno de sus padres, ya sea en el fondo o en una planta alta. Esa es la posibilidad más directa.

-¿Hicieron algún relevamiento?

-Hicimos uno en Utelpa, donde tenemos más concentrado, y hoy tenemos 246 compañeros y compañeras que están interesados, que tienen el terreno y podrían acceder directamente, porque no tienen vivienda única.

-¿A cuánto asciende el crédito?

-Son hasta 4.300.000 pesos. Lo primero que se carga es el estatuto de la CTA, toda la parte legal e institucional y luego lo individual de cada persona, con los datos de terrenos, la ubicación, la valuación fiscal… Estamos terminando de hacer el relevamiento y, una vez finalizado, empezamos a cargar los datos en el Ministerio y si no tienen ningún impedimento crediticio, los créditos van a empezar a salir cuanto antes.

-¿Hay modelos de viviendas?

-Hay tres modelos. Son de 60 metros cuadrados. Son los mismos que figuran en la página web del Procrear.

-La persona puede hacer su propio plano o tiene que tomar los modelos preestablecidos.

-Son esos planos, salvo aquellas personas que no llegan a los 60 metros cuadrados y quieran construir en una planta alta, aprovechando el terreno de sus padres. En ese caso está contemplada esa situación. Los créditos son a 30 años, al principio había que tener un mínimo salarial de 53 mil pesos y un máximo de 175 mil, luego haciendo un relevamiento llegamos a la conclusión que tenían que acceder personas que ganan menos de eso, entonces se puso como piso el salario mínimo, vital y móvil. En estos casos, el monto que recibirán será inferior a los 4,3 millones de pesos.

-Son aproximadamente mil millones de pesos para la construcción de viviendas en La Pampa.

-No solo eso, sino el movimiento que trae aparejado en la economía en materia de mano de obra, solo con los docentes. Hemos estado manteniendo charlas con legisladores e intendentes para ver cómo accedemos a los bancos de tierras. La semana que viene vamos a tener una reunión con el presidente del IPAV Jorge Lezcano y también con el intendente de Intendente Alvear. Hay que ir charlando específicamente en cada uno de los lugares, porque esto viene a solucionar problemas habitacionales y a generar mano de obra.