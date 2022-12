Croacia venció a Japón en los penales y avanza a cuartos

El combinado europeo se impuso por 3-1. Livakovic fue el MVP absoluto al atajar 3 penales en el momento decisivo. Igualaron 1 a 1 en los 120 minutos de juego. Con gol de Maeda a los 43 minutos de juego, el seleccionado nipón había sacado ventaja y el actual subcampeón del mundo lo igualó por intermedio de Perisic, sobre los 55′.

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Ante Budimir por Petkovic (C); 18m. Kaouru Mitoma por Nagamoto y Takuma Asano por Maeda (J); 23m. Mario Pasalic por Kramaric (C); 30m. Hiroki Sakai por Kamada (J) y 42m. Takumi Minamino por Doan (J). En primer tiempo agregado: 8m. Lovro Majer por Modric y Nikola Vlasic por Kovacic (C). En el segundo tiempo, al comenzar, Ao Tanaka por Morita (J) y Marko Livaja por Perisic y Mislav Orsic por Budimir (C).