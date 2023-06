Cristina Kirchner y Daniel Scioli se reunieron en el Senado tras el cierre de listas

Luego que se conocieron detalles de las negociaciones en Unión por la Patria y de un supuesto malestar del embajador con Alberto Fernández, este miércoles fue recibido por la vicepresidenta.

A menos de una semana del cierre de listas que confirmó la precandidatura presidencial de Sergio Massa, y por consiguiente las bajas de Daniel Scioli y Wado de Pedro, trascendieron detalles de lo que fueron las negociaciones de último momento, y este miércoles el embajador en Brasil fue recibido por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Tras conocerse la lista de consenso de Unión por la Patria, la ex mandataria contó «la verdad de la milanesa» de lo que fueron las últimas definiciones, con durísimos dardos contra el presidente Alberto Fernández, al que acusó de «abanderarse por la PASO».

En este marco, tuvieron una reciente charla telefónica entre Scioli y Cristina, en la que el ex gobernador le expresó su malestar por el cierre de listas, ya que aseguró sentirse traicionado por el «albertismo».

En este marco, la vicepresidenta recibió este miércoles en el Senado al embajador. «Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Nos conocemos desde hace mucho tiempo… Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales», escribió.

«Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer», destacó la ex mandataria.