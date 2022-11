Cristina Kirchner recordó la postulación de Alberto Fernández en 2019: «No me arrepiento»

La vicepresidenta Cristina Kirchner repasó el contexto en el que tomó la decisión de alentar la candidatura presidencial de Alberto Fernández.

la vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció en un acto público por primera vez luego del atentado contra su vida en septiembre pasado. Fue en el plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En ese contexto recordó las circunstancias que en 2019 la llevaron a dar un paso al costado y alentar la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación. «No me arrepiento», aseguró.

«En el 2019, cuando el macrismo había endeudado al país de un modo demencial, cuando volvió el Fondo Monetario Internacional (FMI), yo tenía la responsabilidad de que el peronismo ganara las elecciones», señaló. «El escenario internacional era complejo. (Donald) Trump iba a ser reelecto, y había puesto 45.000 millones para que el Gobierno de Macri fuera reelecto», repasó. También recordó el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y la persecución judicial a Rafael Correa en Ecuador.

«Esta ciudadana tenía que tomar una responsabilidad de que esas políticas no sean ratificadas. Y no estaba muy acompañada. Muchos decían que el ciclo de Cristina estaba terminado. Los dirigentes de la CGT no parecían tan decididos a enfrentar esas políticas. Y tuve que tomar una decisión que garantizara… Y no me arrepiento. El objetivo era votar en contra de determinadas políticas, no votamos en contra ni a favor de nombres», añadió.