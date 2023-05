Cristina Kirchner: «Qué mejor lugar que volver a encontrarnos en Plaza de Mayo»

La vicepresidenta Cristina Kirchner reflexionó sobre el contenido del multitudinario acto que encabezó este jueves en Plaza de Mayo, para conmemorar dos décadas de la asunción de Néstor Kirchner.

A poco de haber finalizado el multitudinario acto que encabezó en Plaza de Mayo, Cristina Kirchner publicó un hilo en Twitter, para reflexionar sobre el contenido simbólico y práctico de la gran convocatoria.

El acto, como se sabe, fue organizado en conmemoración del 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, ocurrida el 25 de mayo de 2003.

“Qué mejor lugar que volver a encontrarnos en la Plaza de Mayo, la plaza de la Patria. Hace exactamente 20 años llegábamos con él acá, a esta misma plaza”, dijo Cristina, acompañando los textos con una serie de fotografías del acto.

Añadiendo: “No duden que Néstor sigue viviendo en el corazón del pueblo, como en cada argentino y argentina a la que le dio dignidad. Los miro a ustedes y sé que de algún lugar él también nos está viendo y acompañando”.

Y completó: “Muchas gracias por tanto amor. Es lo que me ha sostenido en pie. Sin ustedes, sin el amor, sin los rosarios que me alcanzan, sin Dios y sin la Virgen; no estaría acá”, completó la vicepresidenta en la mencionada red social.