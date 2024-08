Cristina Kirchner pidió que se publiquen las actas electorales de Venezuela “por el legado de Hugo Chávez”

La expresidenta aseguró además que en el país bolivariano “no hay ángeles ni diablos”. Su charla formó parte de una actividad del partido de Andrés Manuel López Obrador en México.

Cristina Kirchner participó en México de un encuentro sobre la realidad política y electoral latinoamericana organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena.

Cristina Kirchner participó en México de un encuentro sobre la realidad política y electoral latinoamericana organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP). Casi una semana después de las elecciones presidenciales en Venezuela, cuestionadas por la comunidad internacional y la oposición tras sospechas de fraude, la expresidenta pidió que se presenten las actas.

“En Venezuela no hay diablos ni ángeles, pero comparto totalmente el comunicado que el 1 de agosto firmaron Lula y Petro. La responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital, más allá de las simpatías o antipatías”, afirmó.

La líder del kirchnerismo aún no había brindado declaraciones tras lo ocurrido en Venezuela, y este sábado se pronunció sobre la polémica en torno a los resultados que llevaron a Nicolás Maduro a obtener la reelección frente a Edmundo González Urrutia, el candidato del MUD.

“Les pido por el propio legado de Hugo Chávez que se publiquen las actas, para que la opinión pública, la oposición y el pueblo puedan tener los resultados”, agregó.

Asimismo, al inicio de su discurso, la expresidenta afirmó: “En América Latina respetamos las identidades culturales, y el principio rector que debe seguir informando a la región es la no injerencia en los asuntos de los otros países. Eso es reconocer soberanía política y cultural”.

Las principales frases del discurso de Cristina Kirchner en México

.“Seguimos apostando a la formación de cuadros, a la información, en épocas de fake news, de desinformación permanente. Es necesario formarse e informarse frente a una cultura líquida, instantánea, que no investiga, que no sabe. Mi reconocimiento a aquellos que siguen apostando a la historia”.

.“Mi felicitación por las elecciones del 2 de junio, a la primera mujer Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a todos aquellos que han participado activamente en alguna lista, en los claustros académicos, en todos los frentes de lucha, y que permitieron ese triunfo fantástico”.

.“Qué podemos hablar de utopías desde la Argentina de hoy”.

.“América Latina es una región que nació de la utopía de la libertad, allá por el siglo XIX, éramos colonia y las ideas de la libertad. Hay una libertad que nos quieren vender hoy, de creer que porque insultas, amenazas o tenés una fake new acá, sos libre. Pero sos un ser gris que si no tuvieras ese celular y no existieran las redes serías aún más gris y más inexistente”.

.“Comparto totalmente el comunicado que el 1 de agosto firmaron Lula y Petro. La responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital, más allá de las simpatías o antipatías. Que se publiquen las actas”.

.“Hay que ser coherente, porque los diputados y diputadas que visitan a los dictadores de 1976 después hablan de democracia. Hay que recuperar la coherencia entre la palabra, los hechos y la conducta”.