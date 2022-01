Cristina Kirchner: “La pandemia macrista fue más costosa que la del COVID-19″

Lo aseguró la vicepresidenta en una carta publicada en sus redes. El texto está acompañado de una foto de Mauricio Macri junto a Christine Lagarde, extitular del FMI.

La expresidenta Cristina Kirchner publicó una carta con críticas a Mauricio Macri. “La pandemia macrista fue más costosa que la del COVID-19″, aseguró la vicepresidenta en el texto.

“En el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID-19. Pandemia macrista: 1,1% del PBI. Pandemia COVID-19: 0,9% del PBI”, evaluó.

No es la primera vez que la expresidenta utiliza las redes sociales para sentar posición respecto de los temas en agenda. esta última misiva la publicó apenas horas después recibir al titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, para evaluar los avances de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En Argentina lo que nunca se va a acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina”, escribió la Vicepresidenta, y agregó que “le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones”.

“No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe donde están esos dólares. ¿Alguien los vio? En todo caso, por favor llamen al 911″, ironizó en el escrito.

La presidenta del Senado publicó la carta mientras el canciller Santiago Cafiero busca conseguir el respaldo de la administración de Joe Biden, socio mayoritario del FMI, para acompañar la reprogramación de vencimientos de la deuda con ese organismo.

Además de las negociaciones que llevan adelante Cafiero y Guzmán para lograr una reprogramación de los vencimientos de la deuda con el FMI, la carta de Cristina Kirchner coincide con un clima de creciente tensión del Gobierno con la oposición y acusaciones cruzadas.

El oficialismo le echa en cara haber contraído la deuda con el FMI y la principal fuerza opositora cuestiona las negociaciones que el Gobierno lleva adelante para intentar estirar los vencimientos, bajo el pedido de primero crecer para luego pagar.

El titular del Palacio de Hacienda tenía previsto realizar este martes la postergada reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio y el jefe de Gobierno porteño para explicar los términos de la propuesta argentina, pero a última hora se volvió a cancelar.

El diálogo se cortó y la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado reclamando al Gobierno un “acuerdo serio y sin improvisaciones” con el FMI y que la negociación por la deuda tenga un “tratamiento transparente” en el Congreso de la Nación.

Cristina Kirchner publicó la carta tras el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio por las negociaciones con el FMI y la frustrada reunión con Martín Guzmán.

La misiva de la vicepresidenta se publicó poco después y compara los gastos en pesos del Gobierno de Alberto Fernández para enfrentar la pandemia con lo que debió pagar en dólares por vencimientos con el Fondo.

Al respecto, dijo que en 2021 la Argentina pagó -entre capital e intereses- US$5160 millones al FMI, es decir un 1,1% del PBI y en el mismo lapso destinó $420.000 millones a medidas en medio de la pandemia, como las vacunas ($124.000 M), REPRO II ($90.000 M), Asistencia al turismo-Previaje ($31.000 M) y reducción de contribuciones patronales a empleadores de REPRO II y Sector Salud ($51.000 M).

El Ministerio de Economía también hizo una publicación sobre la deuda tomada por los gobiernos de Fernández y de Macri

Tras la reunión de Cristina Kirchner con Guzmán, el Ministerio de Economía publicó un hilo de Twitter desmintiendo que la toma de deuda del Gobierno de Alberto Fernández sea mayor a la del expresidente Macri.

“Deuda en dólares no es lo mismo que deuda en pesos. En esta afirmación se pasa a USD una deuda que se emitió en pesos y que se pagará en pesos. Se mezcla emisión de deuda denominada en moneda extranjera con emisión de deuda denominada en pesos y financiamiento del BCRA al Tesoro”, señaló.

La aclaración hace referencia a un tuit del exministro de Economía, Alfonso Prat Gay, en el que escribió: “Demonizan a Macri porque ‘endeudó al país’, pero resulta que ellos ya aumentaron la deuda más que Macri. Y recién van por la mitad de su desgobierno!! #FanáticosDeLaMentira”.

“Fue entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, cuando la deuda externa (deuda pública denominada en moneda extranjera) creció en más de USD100.000 millones. Deuda que se tomó en dólares y sólo se puede pagar en dólares”, respondió el Palacio de Hacienda.

Y aclaró que “el actual Gobierno no tomó dólares prestados. Por el contrario, en el año 2020 se realizaron dos operaciones de reestructuración de deuda externa que generaron para la República Argentina un ahorro de USD34.800 millones para el período 2020-2030″.

Dicen no pocos científicos, que la pandemia del COVID-19 estaría llegando a su fin. Ojalá! Igualmente sigamos cuidándonos.

Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo alFMI de vuelta a la Argentina.

Te acordás ¿no? Le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe donde están esos dólares. ¿Alguien los vio? En todo caso, por favor llamen al 911.

Y no es burlarse de la tragedia de la pandemia, al contrario. Pero por favor, mirá lo que tuvo que pagar Argentina, tu país, sólo en el año 2021.

En el año 2021 Argentina pagó -entre capital e intereses- 5.160 millones de dólares al FMI por los vencimientos de ese año correspondientes al préstamo Stand By que el organismo le otorgara a Mauricio Macri en el año 2018. Ese monto representa, nada más ni nada menos que el 1,1% del PBI… ¡Pero en dólares!.

En ese mismo año 2021, Argentina pagó 420.000 millones de pesos que fueron destinados estrictamente a las medidas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia.Allí están incluídas las Vacunas COVID ($124.000 M), REPRO II ($90.000 M), Asistencia al turismo – Previaje($31.000 M) y reducción de contribuciones patronales a empleadores de REPRO II y Sector Salud ($51.000 M), además de la Ampliación de Políticas Sociales. Ese monto representa el 0,9% del PBI… ¡Pero en pesos!.

De esta manera se puede advertir con mucha facilidad que, en el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID-19.

Pandemia macrista: 1,1% del PBI.

Pandemia COVID-19: 0,9% del PBI.

Y con un pequeña yapa: la pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país porque al FMI hay que pagarle completa y exclusivamente en dólares… porque por más que le insistimos no nos acepta pesos.