Cristina Kirchner en el Día de la Militancia: «El modelo que nos quieren vender es una Argentina para pocos»

La titular nacional del Partido Justicialista encabezó el acto por el Día de la Militancia Peronista en el club Quimsa de Santiago del Estero, en donde apuntó contra el Gobierno de Javier Milei.

Ya en el centro de la actividad política argentina, Cristina Kirchner encabezó este domingo el acto por el Día de la Militancia Peronista que se realizó en el club Quimsa de Santiago del Estero, y donde no faltaron fuertes críticas al presidente Javier Milei, además de citas a Juan Domingo Perón y a Néstor Kirchner.

La expresidenta arribó el sábado a la capital de la provincia, donde fue recibida por el senador nacional José Emilio Neder, acompañado por otros referentes del justicialismo provincial y nacional, como el también senador Eduardo “Wado” de Pedro.

Como se sabe, cada 17 de noviembre se celebra el Día de la Militancia Peronista en conmemoración del regreso de Juan Domingo Perón al país, tras el exilio obligado por el golpe de Estado de 1955 y una proscripción que duró más de 17 años.

El acto es organizado por el senador Neder, también presidente del Partido Justicialista santiagueño, quien además confirmó la presencia en el acto del gobernador Gerardo Zamora.

«El modelo agroexportador que nos quieren vender es una Argentina para pocos», sentenció la exmandataria al repasar las políticas del Gobierno de Javier Milei. Aseguró que es un modelo que «ya fracasó».

La expresidenta sorprendió a los presentes al ingresar al estadio con la música de «Fanático», el tema de Lali Espósito que tiene referencias negativas contra el libertario.

«Vengo a Santiago porque los quiero mucho», sostuvo Cristina en el inicio de su discurso. La presidenta del PJ explicó por qué eligió esa provincia para su primer acto, y aclaró: «Vengo a darle las gracias porque Santiago del Estero acompañó más que nadie a toda la República a las propuestas que vinimos a hacerle a los argentinos desde el 2003».

En este marco, destacó las buenas gestiones en esa provincia. «Acá en Santiago del Estero salió bien», expresó, y añadió: «Del 2004 al año 22, Santiago del Estero fue la economía provincial que más creció. Salió bien porque a la par, fue la provincia que más bajó el índice de necesidades insatisfechas. Y al año 22 se informó que aquí es donde más propietarios de viviendas hay. Por que a los peronistas nos gusta la propiedad privada, pero las de todos, no solo de los que tienen guita y a los que protege este Gobierno».

La flamante líder del PJ no dudó en referirse al reciente viaje de Milei a Estados Unidos entrarse con Donald Trump, y apuntó que para asistir a esa cena «cada uno pagó entre 25 y 40 mil dólares».

«Vieron que siempre va a lugares donde hay multimillonarios, no es casualidad», expresó en relación a su reciente presencia del Presidente en la cumbre conservadora que organizó Trump en Estados Unidos. «Ni de casualidad a un comedor o a una Pyme», añadió.

En esta línea, pidió dejar de igualar al libertario con el republicano. «Haber si alguno se cree que el presidente electo de Estados Unidos se parece a este…», ironizó, y disparó: «Los argentinos no nos merecemos estas humillaciones. Aparece ahí como un koala, payasesco, humillante. Trump hace lo que tiene que hacer, no como este Gobierno que no defiende a los argentinos».

En otro tramo de su discurso, Cristina recordó lo que hizo durante su gestión y la de Néstor Kirchner, donde se le pagó la deuda al FMI y se les dio el dinero a las personas que sufrieron el corralito en 2001. “El castigo que me quieren imponer, el precio, en definitiva, es bastante poco. Estoy dispuesta a pagarlo, no me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice”, sostuvo, en relación a la reciente persecución judicial.

Contra la idea antiestado del Gobierno de Milei, la exmandataria expresó: «Tenemos que poder construir un Estado necesario. Para implementar un desarrollo económico. El Estado es necesario para que quienes se cayeron pueden ser asistidos para reincoporarlos al circuito. Tenemos que discutir y estar dispuestos a rectificar errores, pero jamás a negar la historia de nuestro país».

Sobre el final de su discurso, la presidenta del PJ destacó el valor de la militancia. «Caminando juntos llegamos mucho más lejos, compañeros», remarcó.

«El militante no tiene un punto de llegada, siempre marcha porque siempre hay que ir un poco más allá, cree profundamente en lo colectivo. Es lo que anida en cada uno de nosotros. La trascendencia de haber justificado nuestro paso por la Tierra. Tiene que ver con nuestra profunda condición de cristianos y de cumplir con nuestro rol. Los militantes saben que no hay derrotas definitivas ni triunfos eternos. Saben que no tienen el triunfo asegurado. Pero lo importante siempre es mantener en alto las banderas», señaló Cristina.

«Néstor siempre decía algo de lo que nunca me puedo olvidar: nos pueden perdonar haber perdido, pero lo que nunca nos van a perdonar, es seguir luchando», concluyó la principal oradora del acto.