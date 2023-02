Crimen de la policía de la Ciudad: declaró la novia del asesino

La mujer estaba junto al agresor al momento del ataque que terminó con la vida de Maribel Nélida Salazar.

La novia de Oscar Valdez, paraguayo de 29 años detenido por el asesinato de la oficial de policía de la Ciudad, Maribel Nélida Salazar; declaró ante las autoridades y dio detalles de lo sucedido.

Según su relato, cerca de las ocho de la mañana, la mujer estaba junto a su pareja en su lugar de trabajo. El hombre le dijo que se sentía mal, que tenía vómitos y que le dolían las piernas. Como no tenían dinero para ir al médico, le propuso ir en subte hasta Retiro, porque allí los esperaba su tía para darle plata y acercarle el documento de identidad, para que pueda ser atendido en algún hospital.

De esta manera, ambos tomaron el subte de la Línea B en la estación Malabia en dirección a Leandro N. Alem. Al llegar a la estación Carlos Pellegrini realizaron la combinación con la línea C, y subieron al tren que iba en dirección a Retiro.

Cuando llegaron a la estación de Retiro, antes de cruzar los molinetes, se le acercó un personal de seguridad privada y le preguntó si se sentía mal; Valdez le respondió que no, y solo le dijo que le dolían las piernas, le acercaron un silla que se encontraba en el lugar con el fin de asistirlo, y lo sentaron.

Siembre de acuerdo con el relato, en ese momento se aproximó el Oficial Zalazar para ofrecerle un vaso de agua. Pasaron unos cinco minutos, y decidieron colocarlo en una camilla, pero cuando lo iban a acostar, el agresor se negó a ser asistido.

Zalazar y el empleado de seguridad de la estación intentaron colocarlo en la camilla porque lo veían mal. En el momento en que están por colocarlo en la camilla, Valdez forcejeó con Zalazar, le robó el arma y comenzó a efectuar disparos en varias direcciones. La mujer, de quien no se aportaron datos filiales, alcanzó a escuchar al menor cuatro disparos, se asustó y comenzó a correr, saltó el sector de molinetes, y salió a la calle.

El agresor disparó de arriba hacia abajo a la policía, la bala le ingresó por encima del chaleco en la zona de la garganta y le traspasó un pulmón.

La oficial poseía un chaleco balístico marca FM multiamenaza 3.2, asignado el 14/02/2022. No se encontraba vencido, ya fue fue fabricado en enero del año 2022; es decir que el chaleco no falló, y que el imputado efectuó el disparo a corta distancia a la altura del cuello donde no protege el chaleco.

Interviene el juzgado Nacional en lo criminal y correccional 9 a cargo del Dr. Peluzo, secretaria 108 Dr. Villanueva.