Corte de prestaciones ginecológicas: «no se pondrá en riesgo el sistema de salud provincial»

Referentes de obras sociales nacionales, sindicales, privadas, prepagas, SEMPRE, instituciones sanatoriales y el Colegio Médico de La Pampa apelaron a la resolución del conflicto luego del corte de prestaciones de profesionales de la ginecología y anunciaron un impasse hasta el próximo 10 de diciembre, luego de lo cual se tomarán las medidas necesarias para garantizar la atención en esa especialidad.

José Giacobbe, gerente del SEMPRE, destacó en conferencia de prensa que “queremos dar un mensaje de tranquilidad a la comunidad y sociedad pampeana, que surge del consenso de quienes conformamos el sistema de salud de la provincia de La Pampa incluyendo al Gobernador, el Ministerio de Salud, todas las instituciones que financiamos el sistema de salud privado tanto obras sociales nacionales, sindicales, privadas, prepagas, SEMPRE, las instituciones sanatoriales y el Colegio Médico de La Pampa”.

“Vamos a acompañar de diferentes formas en esta transición a todos los afiliados y afiliadas. En ese acompañamiento surgirán inconvenientes que los iremos resolviendo cada uno de los que conformamos este sistema privado de salud, juntamente con el sistema público. Eso significará reconocimientos económicos y resolver las urgencias en las instituciones privadas o públicas”, expresó el referente de la obra social provincial.

Y enfatizó “debemos garantizar la atención de las mujeres en la provincia de La Pampa y para eso apelamos a que esto se resuelva y garantice a través de los profesionales ginecólogos hasta el 10 de diciembre. De lo contrario, quienes estamos acá nos veremos obligados tomar medidas para garantizar la cobertura en ginecología”.

“Estamos abiertos en este momento a que se reevalúe la posibilidad y se reestablezca el servicio, tanto sea a través del Colegio Médico o en forma individual. Acá está puesta en riesgo la seguridad social y el sistema de salud provincial; hay unas 80 obras sociales que -a partir del corte con el Colegio Médico- quedaron sin atención de sus afiliados y no pueden ser estos la variable de ajuste y de cualquier pretensión económica”.

Giacobbe concluyó asegurando que no hubo acercamiento ni voluntad de parte de la Asociación de profesionales para dar continuidad a la cobertura ginecológica a partir del 1° de diciembre. “Apelamos a que se reestablezca el servicio, de lo contrario se buscarán a otros profesionales, fuera de la Provincia”.

Por su parte, el presidente de la AClySa (Asociación de Clínicas y Sanatorios de La Pampa),. Carlos Lordi, explicó sobre el planteo de ginecólogos que “quieren obtener mayor rédito económico” y que se garantizará “en forma conjunta y absoluta que esta grave dificultad que se ha ocasionado no perjudique la atención médica de las pacientes, tanto del sector privado como público. Habrá una comunión de esfuerzos para superar esta crisis”.