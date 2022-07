Corinthians eliminó a Boca en los penales

Boca Juniors se quedó afuera de la Copa Libertadores en octavos de final al caer por 6 a 5 ante Corinthians en definición por tiros penales luego de empatar 0 a 0 en la Bombonera tal como había ocurrido en los 90 minutos regulares de la semana pasada en Brasil.

Es que el colombiano es más efectivo a campo abierto, y eso fue justamente lo que Corinthians no permitió con su repliegue, por que lo que tenía que buscar Boca era generar espacios donde no los había, y para eso era más útil Zeballos en los mano a mano que Villa con sus corridas.

Pero la arenga no logró encender esa chispa que se les reclamaba a sus futbolistas y entonces el camino seco condujo inevitablemente as los disparos desde el punto del penal, donde los méritos o deméritos de los 90 minutos quedan archivados en el cajón de las excusas y los lamentos para siempre.

Cambios en el segundo tiempo: 4m. Giovane por Gustavo Mantuán (C), 27m. Bruno Melo por Du Queiroz (C), Roni por Giuliano (C) y Bruno Mendes por Rafael Ramos (C), 35m. Juan Ramírez por Zeballos (B),